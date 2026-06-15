Już 22 czerwca 2026 rusza nabór wniosków. Każdy właściciel domu może dostać nawet 8 tys. zł dofinansowania. Nie czekaj, pula jest ograniczona

Można dostać nawet 8 tys. zł wsparcia

22 czerwca 2026 rozpocznie się nabór wniosków w programie wspierającym inwestycje związane z gromadzeniem i wykorzystaniem wód opadowych. Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli odzyskać nawet 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 8000 zł. Co ważne, wsparcie ma formę refundacji, co oznacza, że pieniądze będą zwracane po zakończeniu inwestycji.

Nabór i obsługę wniosków będą prowadziły Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację programu w całym kraju przeznaczono 173 mln zł, pochodzące z Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko na lata 2021-2027.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Program obejmie szereg rozwiązań pozwalających na magazynowanie i wykorzystanie deszczówki. Dotacje można przeznaczyć między innymi na:

zakup i montaż zbiorników na wodę opadową,

budowę lub rozbudowę instalacji do gromadzenia deszczówki,

systemy służące do retencjonowania wody w gruncie,

instalacje umożliwiające wykorzystanie zgromadzonej wody, np. do podlewania ogrodu,

rozwiązania zbierające wodę z dachów, podjazdów czy chodników.

Celem programu jest zwiększenie retencji wody oraz zachęcanie właścicieli nieruchomości do wykorzystywania opadów zamiast wody z sieci.

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Kto może ubiegać się o pieniądze?

O wsparcie mogą starać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych. Istnieje jednak ważne ograniczenie. Dotacji nie otrzymają osoby, które wcześniej uzyskały już wsparcie dla tej samej nieruchomości w ramach programu Moja Woda.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dofinansowanie?

Aby inwestycja mogła zostać objęta dofinansowaniem, musi spełniać określone wymagania. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych powinna wynosić co najmniej 2000 zł. Dodatkowo pojemność zbiorników na wodę opadową musi wynosić minimum 2 metry sześcienne, a powierzchnia, z której będzie zbierana deszczówka nie może być mniejsza niż 50 m². Spełnienie tych warunków jest niezbędne do uzyskania refundacji kosztów.

Koszty poniesione wcześniej także mogą zostać uwzględnione

Dobrą wiadomością dla części właścicieli domów jest fakt, że wsparcie obejmie również inwestycje zrealizowane wcześniej. Refundacją mogą zostać objęte koszty kwalifikowane poniesione od 1 lipca 2024 roku.

Jak przygotować się do refundacji?

Osoby zainteresowane programem powinny pamiętać o zachowaniu wszystkich dokumentów związanych z inwestycją. Przy rozliczaniu dotacji mogą być wymagane między innymi:

faktury i rachunki potwierdzające zakup materiałów i urządzeń. Dokumenty powinny być wystawione na wnioskodawcę,.

umowy i protokoły wykonania prac, jeśli korzystamy z usług wykonawcy.

zdjęcia inwestycji przed i po jej realizacji, ponieważ niektóre fundusze mogą ich wymagać podczas rozliczania.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny śledzić komunikaty właściwego dla swojego regionu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To właśnie tam będą publikowane szczegółowe informacje dotyczące naboru wymaganych dokumentów oraz sposobu składania wniosków. Trzeba pamiętać, że poszczególne fundusze mogą publikować własne wytyczne dotyczące rozliczania inwestycji, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić aktualny regulamin naboru, listę wymaganych załączników oraz zasady dokumentowania poniesionych wydatków.

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Deszczówka może pomóc ograniczyć zużycie wody z sieci, szczególnie w okresie letnim, gdy najwięcej zużywa się jej na podlewanie ogrodu. Woda opadowa jest miękka, nie zawiera chloru i jest najlepsza do podlewania roślin ozdobnych, trawników czy warzywników.

Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania deszczówki podczas prac porządkowych wokół domu, np. do mycia tarasu, podjazdu czy narzędzi ogrodowych. Dzięki temu właściciele nieruchomości mogą zmniejszyć rachunki za wodę i jednocześnie lepiej gospodarować zasobami podczas okresów suszy.

Coraz częstsze susze skłaniają do magazynowania wody

W ostatnich latach eksperci coraz częściej zwracają uwagę na problem suszy i spadku poziomu wód gruntowych. Magazynowanie deszczówki pozwala zatrzymać część opadów na własnej posesji, zamiast odprowadzać je do kanalizacji. To rozwiązanie korzystne zarówno dla właścicieli domów, jak i dla środowiska.

Czy trzeba mieć dom jednorodzinny żeby dostać dofinansowanie?

Tak. Program skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych domów jednorodzinnych. Oznacza to, że o wsparcie nie mogą ubiegać się mieszkańcy bloków ani osoby posiadające wyłącznie lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Z programu mogą skorzystać również właściciele budynków w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, jeżeli spełniają one definicję budynku jednorodzinnego określoną w przepisach prawa budowlanego.

Czy można dostać pieniądze przed rozpoczęciem inwestycji?

Niestety nie. Wsparcie ma formę refundacji, co oznacza, że zwrot kosztów następuje po wykonaniu inwestycji i jej rozliczeniu.

Czy można otrzymać dofinasowanie na zwykłą beczkę na deszczówkę?

Program przewiduje określone wymagania dotyczące pojemności instalacji i kosztów przedsięwzięcia (opisane powyżej). Sama niewielka beczka zwykle nie pozwoli spełnić wszystkich warunków programu.