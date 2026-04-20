Forsal logo

Węgry otrzymały 9 proc. pieniędzy z programu wsparcia po pandemii. To najmniej wśród państw UE

Aleksandra Kiełczykowska
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 08:10
Węgry otrzymały 9 proc. pieniędzy z programu wsparcia po pandemii. To najmniej wśród państw UE/Shutterstock
Z unijnego programu RRF, wspierającego odbudowę po pandemii, Węgry otrzymały dotąd 9 proc. przeznaczonych pieniędzy, najmniej w UE - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Ocenił, że zwycięstwo proeuropejskiej partii TISZA w wyborach otwiera możliwości uwolnienia dalszych pieniędzy.

Dla porównania, Polska dostała do tej pory 49,2 proc. pieniędzy z KPO i zajmuje pod tym względem 4. miejsce w UE. Pieniądze KPO pochodzą z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy.

PIE zwrócił uwagę, że wypłaty z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności „wkraczają w decydującą fazę”, a od momentu uruchomienia programu łączna kwota płatności z programu dla państw członkowskich osiągnęła ok. 398 mld euro. W optymistycznym scenariuszu wypłaty z tego programu w 2026 r., czyli w ostatnim roku działania instrumentu, wyniosą około 180 mld euro, ponad dwa razy więcej niż w 2025 r.

Tak powolne wdrażanie RRF było spowodowane bezprecedensową skalą finansowania, słabościami administracyjnymi państw członkowskich, a także licznymi szokami zewnętrznymi w trakcie realizacji programu - wskazał PIE.

Polska na czwartym miejscu w UE

Jak zauważyli ekonomiści Instytutu, realizacja wypłat środków z RRF dla krajów członkowskich jest bardzo zróżnicowana w UE. Najlepiej w UE pod tym względem wypadają: Francja, Austria i Włochy, które otrzymały odpowiednio 85 proc., 84 proc. i 79 proc. przewidzianych środków, natomiast najgorzej Węgry, które w ramach tzw. prefinansowania otrzymały 920 mln euro, co stanowi 9 proc. planowanej kwoty.

Dotychczasowy rząd Węgier z Viktorem Orbanem na czele pozostawał w otwartym konflikcie z Komisją Europejską ws. niezależności sądownictwa oraz ochrony interesów finansowych UE, ale zwycięstwo proeuropejskiej partii TISZA w wyborach „otwiera możliwości uwolnienia środków z RRF”, o ile Węgry spełnią przypisane im kamienie milowe - ocenili ekonomiści. Wykorzystanie całości środków przez Węgry do końca tego roku jest jednak - jak przyznali - wątpliwe ze względu na napięty harmonogram i aktualny stan realizacji wymaganych reform i inwestycji.

Zgodnie z danymi przytoczonymi przez PIE, Polska po otrzymaniu 49,2 proc. z całej puli Krajowego Planu Odbudowy zajmuje 4. miejsce we Wspólnocie. Jednocześnie spełniła 45 proc. wszystkich kamieni milowych i wartości docelowych zakładanych w programie. Polska jest trzecim największym beneficjentem środków z tego programu.

Tak niski stopień absorpcji środków wynika przede wszystkim z opóźnionego uruchomienia tego programu dla Polski i sugeruje, że najbliższe miesiące będą absolutnie kluczowe dla pełnej realizacji RRF przez ten kraj - wskazał Instytut.

Ile unijnych pieniędzy nie zostało wypłaconych?

Zwrócił uwagę, że dotychczas państwa członkowskie Unii zrealizowały średnio 53 proc. kamieni milowych i wartości docelowych przewidzianych przez KE. Średnie wykorzystanie środków z RRF oscyluje na poziomie 69 proc., czyli 31 proc. środków nie zostało jeszcze wypłaconych rządom państw członkowskich. Ponadto, większość krajów UE zrealizowała przynajmniej połowę swoich kamieni milowych.

Mimo to - zdaniem ekonomistów - ogólny wpływ makroekonomiczny programu RRF będzie niższy niż zakładano, a według szacunków długofalowy skumulowany wzrost PKB Unii Europejskiej wywołany przez RRF ma wynieść między 0,3 proc. a 0,7 proc. Co więcej, w opinii autorów komentarza, wysokie tempo wdrażania programu na końcowym etapie faworyzuje projekty łatwe do realizacji, co wraz z licznymi rewizjami programów krajowych może „ciążyć na jakości inwestycji i reform”.

W połączeniu z niekorzystnym otoczeniem geopolitycznym, które przyczynia się do wzrostu kosztów realizacji inwestycji, oznacza to, że ostateczny wpływ RRF na gospodarkę będzie prawdopodobnie niższy niż pierwotnie zakładano - ocenił PIE.

Węgry wybrały nowy parlament

12 kwietnia w wyborach parlamentarnych na Węgrzech zwyciężyła opozycyjna TISZA, zdobywając większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Po przeliczeniu wszystkich głosów Tisza zdobyła 141 mandatów. Rządząca dotąd koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 52 mandaty, zaś skrajnie prawicowa Nasza Ojczyzna – sześć. Frekwencja wyniosła 78,99 proc.

Oczekuje się, że nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony w połowie maja.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to główny element Next Generation EU, czyli pakietu służącego pobudzeniu gospodarki UE po pandemii COVID-19. Na RRF przeznaczono niemal 90 proc. środków w ramach Next Generation EU. Budżet RRF to 723,8 mld euro, z czego 385,8 mld euro to pożyczki, a 338 mld euro - dotacje.

Polskie KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Nasz kraj z tego programu ma uzyskać łącznie ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWęgry otrzymały 9 proc. pieniędzy z programu wsparcia po pandemii. To najmniej wśród państw UE »
Tematy: PolskaUEwęgrypieniądze
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj