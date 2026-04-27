Według źródeł libańskich od początku eskalacji wojskowej 2 marca na skutek działań armii izraelskiej zginęło ponad 2,5 osób, a liczba rannych przekroczyła 7,5 tys. Dane te obejmują 277 kobiet, 177 dzieci i 100 lekarzy. Izraelskie wojsko poinformowało, że w tym okresie zginęło 16 żołnierzy.

Rzecznik izraelskiej armii oświadczył, że zbrojne ugrupowanie Hezbollah łamie zawieszenie broni, dlatego Izrael będzie kontynuował operację na południu Libanu w celu zniszczenia w pierwszej kolejności wyrzutni rakiet i magazynów broni.

Agencja Reutera cytuje premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który na posiedzeniu rządu w Jerozolimie powiedział, że priorytetem jest bezpieczeństwo Izraela, bezpieczeństwo izraelskich żołnierzy i ludności cywilnej.

Hezbollah odpowiada izraelskim wojskom

Hezbollah ze swej strony zapowiedział, że nie zaprzestanie ataków na wojska izraelskie w Libanie oraz miasta w północnym Izraelu dopóki Izrael będzie łamał zawieszenia broni.

Wspierane przez Iran ugrupowanie dodało w oświadczeniu, że nie będzie czekać na dyplomację, która okazała się nieskuteczna, ani polegać na władzach libańskich, które „nie były w stanie obronić kraju”.

Media przypominają, że premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał w sobotę Siłom Obronnym Izraela (IDF) przeprowadzić, mimo obowiązującego zawieszenia broni, zmasowane ataki na pozycje i obiekty Hezbollahu w Libanie. Według portalu Times of Israel decyzja ta zapadła po tym, jak Hezbollah wystrzelił w sobotę rakiety i drony w kierunku północnego Izraela i izraelskich wojsk, stacjonujących w południowym Libanie.

Zawieszenie broni

Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem obowiązuje od 16 kwietnia. Zostało uzgodnione początkowo na 10 dni przez przedstawicieli władz Izraela i Libanu przy mediacji administracji USA. W czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozejm będzie przedłużony o trzy tygodnie.

Liban i Izrael od czasu powstania tego drugiego państwa w 1948 r. formalnie pozostają w stanie wojny i nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych.

Izrael włączył się w rozpoczętą w 1975 r. wojnę domową w Libanie i aż do 2000 r. okupował południe tego państwa. Hezbollah, który powstał w reakcji na okupację, stoczył z Izraelem kilka wojen. Ostatnią z nich w 2024 r. Konflikt poważnie osłabił proirańskie ugrupowanie, które było przez lata silniejsze niż regularna armia libańska i stworzyło na południu tego kraju quasipaństwo.