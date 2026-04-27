Rozejm Izrael–Liban nieskuteczny? 14 ofiar śmiertelnych po izraelskich atakach w ciągu doby

Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 08:34
[aktualizacja dzisiaj, 08:31]
Rozejm Izrael–Liban nieskuteczny? 14 ofiar śmiertelnych po izraelskich atakach w ciągu doby/PAP/EPA
Według ministerstwa zdrowia w Bejrucie minionej doby 14 osób zginęło a 37 zostało rannych w wyniku izraelskich ataków na południowy Liban, do których dochodzi mimo uzgodnionego zawieszenia broni - podała w niedzielę agencja Reutera. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje dzieci i dwie kobiety.

Według źródeł libańskich od początku eskalacji wojskowej 2 marca na skutek działań armii izraelskiej zginęło ponad 2,5 osób, a liczba rannych przekroczyła 7,5 tys. Dane te obejmują 277 kobiet, 177 dzieci i 100 lekarzy. Izraelskie wojsko poinformowało, że w tym okresie zginęło 16 żołnierzy.

Rzecznik izraelskiej armii oświadczył, że zbrojne ugrupowanie Hezbollah łamie zawieszenie broni, dlatego Izrael będzie kontynuował operację na południu Libanu w celu zniszczenia w pierwszej kolejności wyrzutni rakiet i magazynów broni.

Agencja Reutera cytuje premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który na posiedzeniu rządu w Jerozolimie powiedział, że priorytetem jest bezpieczeństwo Izraela, bezpieczeństwo izraelskich żołnierzy i ludności cywilnej.

Rozejm między Izraelem a Libanem. Trump ogłasza jego przedłużenie

Hezbollah odpowiada izraelskim wojskom

Hezbollah ze swej strony zapowiedział, że nie zaprzestanie ataków na wojska izraelskie w Libanie oraz miasta w północnym Izraelu dopóki Izrael będzie łamał zawieszenia broni.

Wspierane przez Iran ugrupowanie dodało w oświadczeniu, że nie będzie czekać na dyplomację, która okazała się nieskuteczna, ani polegać na władzach libańskich, które „nie były w stanie obronić kraju”.

Media przypominają, że premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał w sobotę Siłom Obronnym Izraela (IDF) przeprowadzić, mimo obowiązującego zawieszenia broni, zmasowane ataki na pozycje i obiekty Hezbollahu w Libanie. Według portalu Times of Israel decyzja ta zapadła po tym, jak Hezbollah wystrzelił w sobotę rakiety i drony w kierunku północnego Izraela i izraelskich wojsk, stacjonujących w południowym Libanie.

Władze Iranu: otwarcie cieśniny Ormuz niemożliwe, ponieważ USA naruszają rozejm

Zawieszenie broni

Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem obowiązuje od 16 kwietnia. Zostało uzgodnione początkowo na 10 dni przez przedstawicieli władz Izraela i Libanu przy mediacji administracji USA. W czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozejm będzie przedłużony o trzy tygodnie.

Liban i Izrael od czasu powstania tego drugiego państwa w 1948 r. formalnie pozostają w stanie wojny i nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych.

Izrael włączył się w rozpoczętą w 1975 r. wojnę domową w Libanie i aż do 2000 r. okupował południe tego państwa. Hezbollah, który powstał w reakcji na okupację, stoczył z Izraelem kilka wojen. Ostatnią z nich w 2024 r. Konflikt poważnie osłabił proirańskie ugrupowanie, które było przez lata silniejsze niż regularna armia libańska i stworzyło na południu tego kraju quasipaństwo.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
Iran grozi atakami na państwa Zatoki Perskiej. Będą kolejne rozmowy pokojowe z USA?
Seoul,,South,Korea,–,October,23,,2025:,Cheongung,Ii,M-sam
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
