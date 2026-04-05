Program dla przedsiębiorstw społecznych: wnioski, ważne terminy

Program skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów ekonomii społecznej posiadających status PS nadany przez wojewodę. Status można zweryfikować w wykazie prowadzonym przez resort. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Generatora Wniosków i Sprawozdań.

Reklama

Nabór trwa od 26 marca do 16 kwietnia 2026 r. do godz. 12:00. Po jego zakończeniu wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu czterech miesięcy, a lista beneficjentów zostanie opublikowana na stronach resortu oraz portalu ekonomii społecznej.

Dofinansowanie dla firm społecznych – dostępne formy wsparcia

W ramach programu przewidziano trzy główne instrumenty wsparcia:

1. Wsparcie zatrudnienia i działalności bieżącej

Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń – maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na pracownika (do 4 osób zatrudnionych na co najmniej pół etatu). Dodatkowo możliwe jest uzyskanie do 28 tys. zł na bieżące funkcjonowanie.

2. Wsparcie usług społecznych

Podmioty świadczące usługi m.in. opiekuńcze czy edukacyjne mogą ubiegać się o do 72 tys. zł na rozwój działalności, np. zakup sprzętu lub szkolenia pracowników. W tym przypadku również dostępne jest do 28 tys. zł wsparcia bieżącego.

3. Wsparcie reintegracji społecznej i zawodowej

Na działania reintegracyjne można otrzymać do 50 tys. zł (maksymalnie 12 tys. zł na osobę) oraz dodatkowo do 20 tys. zł na rozwój potencjału w tym obszarze.