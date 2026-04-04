Minister Sprawiedliwości ogłosił uzupełniający otwarty konkurs ofert nr 2/2026 w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Postępowanie ma wyłonić podmioty prowadzące Ośrodki oraz Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w wybranych regionach kraju. Jak podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka, "celem konkursu jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania ogólnopolskiej Sieci Pomocy Pokrzywdzonym, świadczącej kompleksowe wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich najbliższym oraz świadkom".

Konkurs Funduszu Sprawiedliwości 2026: kto może złożyć ofertę?

Do udziału uprawnione są podmioty spoza sektora finansów publicznych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. W szczególności chodzi o fundacje i stowarzyszenia spełniające warunki określone w regulaminie konkursu.

Zakres wsparcia dla ofiar przestępstw: jakie zadania obejmuje konkurs

Wybrane podmioty będą zobowiązane do zapewnienia kompleksowej pomocy, w tym:

pomocy prawnej, mediacji i tłumaczeń,

wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego,

pomocy osoby pierwszego kontaktu,

finansowania leczenia, leków i wyrobów medycznych,

wsparcia edukacyjnego oraz opieki nad dziećmi,

zapewnienia schronienia i dopłat do czynszu,

pokrycia kosztów transportu, żywności i odzieży,

zakupu niezbędnego wyposażenia dla osób pokrzywdzonych.

Terminy składania ofert: jak aplikować do konkursu 2/2026?

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu AFS od 10 kwietnia 2026 r. (godz. 15:30) do 24 kwietnia 2026 r. (godz. 15:30). Dodatkowo wymagane jest dostarczenie wersji papierowej do Ministerstwa Sprawiedliwości lub przesłanie oferty podpisanej elektronicznie przez system e-Doręczeń.

Na realizację zadań w 2026 r. przeznaczono 7 943 443,25 zł - środki te zostaną rozdysponowane pomiędzy 8 lokalizacji w Polsce: Gliwice, Suwałki, Rybnik, Gorzów Wlkp., Krosno, Siedlce, Zielona Góra i Sosnowiec. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w systemie AFS oraz na stronie resortu sprawiedliwości.