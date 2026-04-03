Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie KNF , Komisja Nadzoru Finansowego 3 kwietnia 2026 r. podjęła decyzje dotyczące powołań w instytucjach finansowych oraz zapoznała się z raportami dotyczącymi sytuacji sektora bankowego i rynku kapitałowego. W głosowaniu udział wzięli m.in. przewodniczący Jacek Jastrzębski oraz przedstawiciele rządu, prezydenta i Narodowego Banku Polskiego.
Komunikat KNF ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 kwietnia 2026 r.
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Wakulika na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Zgoda została również udzielona Elżbiecie Olszewskiej na pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego we Wschowie. Ponadto Komisja zezwoliła na powołanie Jana Kruka na Członka Zarządu UNIQA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie.
KNF analizowała sytuację banków i rynku kapitałowego
Komisja zapoznała się także z:
- informacją w sprawie sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po IV kwartale 2025 roku
- raportem nt. rynku ofert publicznych akcji w Polsce i na świecie oraz rynku dłużnych papierów wartościowych w Polsce w 2025 r.
- raportem pt. "Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2025 roku"