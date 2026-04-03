Eskalacja retoryki. Trump otwarcie kwestionuje rolę NATO w Europie

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, według "Politico", eskalacja retoryki. Trump wielokrotnie kwestionował klauzulę zbiorowej obrony NATO i sugerował, że niekoniecznie wysłałby amerykańskie wojska do obrony sojuszników. Powtarzając w tym tygodniu, że Sojusz jest "papierowym tygrysem", dodał, że rosyjski przywódca Władimir Putin "też o tym wie".

- Gdy prezydent USA podważa istotę NATO, poważnie szkodzi wiarygodności Sojuszu w zakresie obrony i odstraszania – powiedziała Gerlinde Niehus, niezależna ekspertka ds. bezpieczeństwa i dawna urzędniczka NATO. - Jeśli przeciwnik uzna cię za papierowego tygrysa, to oczywiście będzie to otwarte zaproszenie dla Władimira Putina, a w pewnym stopniu także dla Xi Jinpinga, do przetestowania Sojuszu - ostrzegła w rozmowie z "Politico".

Presja finansowa. USA storpedują prace NATO i odmówią płacenia składek?

Kolejną ewentualnym zagrożeniem jest wydłużanie tempa prac na forum NATO, ponieważ wszystkie dokumenty programowe w komitetach roboczych Sojuszu są zatwierdzane jednomyślnie. USA mogłyby również odmówić płacenia składek do wspólnego budżetu organizacji.

W administracji Trumpa - jak przekazało "Politico" - podobno rozważa się narzucenie NATO modelu, który uniemożliwiłby sojusznikom nie spełniającym celów wydatkowych zabieranie głosu w sprawie wspólnych misji i uruchomienia artykułu 5. Nie ma mechanizmu, by to wyegzekwować, ale - zdaniem Niehus - Trump nadal mógłby osiągnąć takie rozwiązanie poprzez presję polityczną.

10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji ludności. Polska przygotowuje się na najgorsze
Wycofanie wojsk z Europy. Czy USA spakują manatki i porzucą NATO?

Waszyngton mógłby również podjąć decyzję o wycofaniu swoich żołnierzy z Europy, gdzie w 31 stałych bazach i 19 obiektach wojskowych stacjonuje ich od 67,5 tys. do 85 tys. Trump ma tutaj jednak ograniczone możliwości manewru, bowiem, zgodnie z ustawą z 2025 roku, musi utrzymać liczebność sił w Europie na poziomie 76 tys. wojskowych - chyba że ich wycofanie będzie krótsze niż 45 dni lub uzyska zgodę Kongresu.

Zdaniem Eda Arnolda, analityka w brytyjskim think tanku Royal United Services Institute (RUSI) i byłego urzędnika NATO, jest to jednak mało prawdopodobne rozwiązanie. Ekspert ocenił, że Trumpowi zależy na utrzymaniu żołnierzy i zasobów w Europie, aby móc je szybko rozmieścić w przypadku konfliktów w innych częściach świata, takich jak wojna w Iranie. - Jeśli zabierzesz oddziały i specjalistów z miejsc, gdzie są potrzebni, to w rzeczywistości tylko zaszkodzisz własnym operacjom - powiedział Arnold.

Paraliż decyzyjny. Blokada planowania i spotkań NATO może osłabić Sojusz

Trump - uważa "Politico" - mógłby również doprowadzić Sojusz do upadku bez formalnego wystąpienia USA z NATO. Stany Zjednoczone mogłyby np. wycofać się z czteroletniego cyklu planowania wojskowego Sojuszu, który określa, jaki sprzęt i ilu żołnierzy każdy kraj członkowski musi przeznaczyć na potrzeby organizacji w przypadku inwazji z zewnątrz.

Choć, zdaniem Arnolda, pod względem technicznym nie wpłynęłoby to na amerykańskie zobowiązania wojskowe, to zostałyby one zamrożone - zgodnie z ustaleniami z ostatniego cyklu. Europejczycy musieliby wówczas szybko wypełnić luki, m.in. w takich obszarach jak obrona powietrzna, wywiad i zdolności tankowania w powietrzu.

Ten polski myśliwiec poleciał na wojnę. Atakuje rosyjskimi rakietami
Stany Zjednoczone mogłyby również zbojkotować spotkania na forum NATO lub wycofać z niego swoją delegację. Skutecznie sparaliżowałoby to pracę Sojuszu, który wymaga jednomyślnych decyzji. Jeśli Trump chciałby być jeszcze bardziej agresywny, mógłby również, jak prezydent Francji Charles de Gaulle w 1966 r. czy Grecja w 1974 r., opuścić zintegrowane dowództwo NATO - oceniło "Politico".

- W praktyce zniszczyłoby to Sojusz - powiedział Arnold, oceniając, że oznaczałoby to prawdopodobnie wycofanie wszystkich amerykańskich żołnierzy przydzielonych do NATO i wymuszenie rezygnacji najwyższego rangą dowódcy Sojuszu, amerykańskiego generała Alexusa Grynkewicha.

Groźba rozpadu. Co stanie się, jeśli Stany Zjednoczone wycofają się z NATO?

- Jeśli przestaną wywiązywać się ze swoich zobowiązań i zapewniania NATO zdolności operacyjnych, będziemy mieli poważne kłopoty - powiedział portalowi jeden z wysokich rangą dyplomatów Sojuszu, zaznaczając jednak, że obecnie "nie stanowi to szczególnego powodu do niepokoju".

Formalne wystąpienie z NATO nie byłoby łatwe. Trump musiałby uzyskać poparcie dwóch trzecich członków Senatu, nim mógłby uruchomić art. 13 traktatu założycielskiego organizacji – a proces ten trwa rok. Prezydent USA może również jednostronnie wypowiedzieć traktaty – tak jak uczynił to w 2020 r., kiedy wystąpił z Traktatu o otwartych przestworzach, podpisanego w 1992 r. w Helsinkach.

Polska na celowniku przyjaciela Rosji. Specjalna jednostka ruszy na granicę
Niemniej, taki ruch z pewnością skutkowałby pozwami sądowymi ze strony stanów kierowanych przez Demokratów. - Kongres mógłby dołączyć do tej inicjatywy, gdyby po listopadowych wyborach uzupełniających doszło do zmiany większości w którejkolwiek z izb – powiedział portalowi Scott Anderson, starszy redaktor serwisu Lawfare.

- Trudno wyobrazić sobie NATO bez udziału Stanów Zjednoczonych - przyznał w rozmowie z Politico trzeci wysoki rangą dyplomata NATO. - Powinno to więc mieć wpływ na każdą decyzję, którą Waszyngton podejmie lub nie podejmie - zaznaczył.