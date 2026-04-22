Forsal logo

Kiedy rurociąg Przyjaźń wznowi prace? Jest deklaracja prezydenta Ukrainy

Aleksandra Kiełczykowska
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 09:02
Unia Europejska poprosiła Ukrainę o naprawę rurociągu naftowego Przyjaźń, który został zniszczony przez Rosję. Naprawiliśmy go – przekazał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rurociąg zamknięty był od stycznia tego roku. Teraz Kijów może oczekiwać na decyzję Węgier o cofnięciu blokady pakietu pomocowego wynoszącego 90 mld euro.

Ropa przestała płynąć rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę do Słowacji i na Węgry pod koniec stycznia po rosyjskim ataku. Zarówno premier Słowacji Robert Fico jak i premier Węgier Viktor Orban zarzucali Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą ropociągu i wznowieniem tranzytu.

W odpowiedzi Węgry zablokowały unijną pożyczkę w wysokości 90 mld euro na lata 2026-2027. Odmówiły również przyjęcia 20. pakietu sankcji na Rosję, który miał być gotowy 24 lutego, w czwartą rocznicę rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę.

Po zmianie władzy na Węgrzech pojawiła się jednak szansa na przerwanie impasu między Kijowem a Budapesztem. Zwycięzca wyborów, lider partii TISZA Peter Magyar zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy zostanie wznowiony, to wycofa on blokadę nałożoną przez ustępującego premiera Viktora Orbana.

Zełenski: rurociąg może wznowić prace

UE poprosiła Ukrainę o naprawę rurociągu naftowego Przyjaźń, który został zniszczony przez Rosję. Naprawiliśmy go. Rurociąg może wznowić pracę - napisał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poście opublikowanym w mediach społecznościowych na platformie X.

Jednocześnie podkreślił, że „niezbędne jest odblokowanie 90-miliardowego pakietu wsparcia europejskiego dla Ukrainy”, ponieważ „nie ma już żadnych podstaw do jego blokowania”.

Przez długi czas nie było również postępów w sprawie nowych sankcji wobec Rosji z powodu tej wojny. Jest to szczególnie niepomocne w momencie, gdy Stany Zjednoczone złagodziły restrykcje. Należy utrzymywać presję, aby Rosjanie nie czuli, że mogą bezkarnie prowadzić wojnę – zaapelował Zełenski.

Według informacji, do których dotarła agencja Reutera, przesył ropy rurociągiem ma rozpocząć się w środę po południu. Agencyjne źródło poinformowało, że węgierska firma naftowa MOL złożyła pierwszy wniosek o tranzyt. „MOL złożył już wnioski o pierwsze partie ropy, które w równych częściach trafią na Węgry i Słowację” – dodał.

Pierwsze zapowiedzi uruchomienia rurociągu były już w wcześniej

We wtorek 14 kwietnia w Berlinie odbyły się międzyrządowe konsultacje niemiecko-ukraińskie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oświadczył, że rurociąg Przyjaźń zostanie naprawiony do końca kwietnia. Wyraził nadzieję, że po wyborach na Węgrzech relacje Kijowa z Budapesztem będą oparte na pragmatyzmie i wzajemnym szacunku.

Zauważył też, że wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia, tj. w dniu, gdy w Ukrainie obchodzono Wielkanoc. - Myślę, że to bardzo symboliczne - ocenił.

Kiedy zaprzysiężenie nowego rządu na Węgrzech?

Peter Magyar i prowadzona przez niego partia TISZA zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbana zdobywając większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Po przeliczeniu wszystkich głosów TISZA zdobyła 141 mandatów. Rządząca dotąd koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 52 mandaty, zaś skrajnie prawicowa Nasza Ojczyzna – sześć. Frekwencja wyniosła 78,99 proc.

Obowiązki nowego premiera Węgier lider Tiszy obejmie w zależności od decyzji prezydenta Tamasa Sulyoka dotyczącej terminu posiedzenia inauguracyjnego parlamentu; ma ono odbyć się 9 lub 10 maja.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKiedy rurociąg Przyjaźń wznowi prace? Jest deklaracja prezydenta Ukrainy »
Tematy: UEUkrainawołodymyr zełenskiwęgry
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj