Hamas zaatakował siły izraelskie w Rafah, a Izrael odpowiedział nalotami – informują The Times of Israel i Reuters.

Incydent - jak oceniły izraelskie media - stanowi naruszenie przez Hamas porozumienia o zawieszeniu broni.

Atak na siły izraelskie w Rafah

Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir zaapelował do izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu o wznowienie działań wojskowych w Strefie Gazy po tym, jak bojownicy Hamasu przeprowadzili atak na siły izraelskie w Rafah. Jego zdaniem to jawne naruszenie rozejmu przez Hamas.

„Wzywam premiera do nakazania Siłom Obronnym Izraela (IDF) wznowienia walk w Strefie Gazy z pełną siłą” – oświadczył skrajnie prawicowy polityk, cytowany przez izraelskie media.

„Fałszywe przekonanie, że Hamas zmieni swoje postępowanie, a nawet będzie przestrzegał podpisanego porozumienia, okazuje się, co nie dziwi, zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Ta nazistowska organizacja terrorystyczna musi zostać całkowicie zniszczona i im szybciej, tym lepiej” - dodał.