Premier Izraela Benjamin Netanjahu został zaproszony

Biuro Netanjahu potwierdziło, że premier został zaproszony na poniedziałkowy szczyt poświęcony pokojowi w Strefie Gazy, który odbędzie się w Szarm el-Szejk, ale nie może wziąć w nim udziału, ponieważ jest zbyt blisko obchodów związanych ze świętem Simchat Tora (radość Tory).

Znaczenie święta Simchat Tora

Według kalendarza gregoriańskiego, o zmierzchu 13 października, rozpoczyna się Simchat Tora – święto kończące okres Sukot. Jest ono jednocześnie końcem i początkiem rocznego cyklu czytania Tory.

Wcześniejsze zapowiedzi udziału

Wcześniej rzecznik Sisiego podał, że „zarówno prezydent Palestyny Mahmud Abbas, jak i premier Izraela Benjamin Netanjahu wezmą udział w szczycie pokojowym, aby wzmocnić porozumienie o zakończeniu wojny w Strefie Gazy i potwierdzić swoje zaangażowanie w jego realizację”.

Uczestnicy szczytu

W szczycie w Szarm el-Szejk wezmą udział przedstawiciele ok. 30 państw świata. Podczas spotkania przywódcy USA, Egiptu, Kataru i Turcji mają poprzeć ogólne zarysy planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy jako gwaranci tego porozumienia.

Trump uda się do Egiptu bezpośrednio z Izraela, do którego przybył rano z kilkugodzinną wizytą.

Netanjahu i Trump rozmawiali telefonicznie z Sisim z budynku izraelskiego parlamentu, Knesetu, gdzie amerykański prezydent ma wygłosić przemówienie.

Do Szarm el-Szejk mają przyjechać m.in. prezydenci Francji i Turcji, Emmanuel Macron i Recep Tayyip Edrogan, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, król Jordanii Abdullah II, premier Kanady Mark Carney, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.