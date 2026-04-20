Polacy podzieleni w sprawie świadczeń ZUS dla par jednopłciowych. Nie chcą, by były traktowane jak małżeństwa

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 12:36
Polacy nie chcą, by parom jednopłciowym przysługiwały świadczenia z ZUS?
Ponad połowa Polaków nie chce, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński, otrzymywały prawo do świadczeń ZUS. Za jest 43 proc., a 6,5 nie ma w tej sprawie zdania – wynika z sondażu IBRiS przygotowanego na zlecenie „Rzeczpospolitej”, a opisanego w poniedziałkowej gazecie.

Sytuacja par jednopłciowych w Polsce jest wciąż ograniczona prawnie: państwo nie uznaje ich związków w taki sposób, jak małżeństw czy nawet związków partnerskich. To wpływa zarówno na zakres ich praw, jak i codzienne funkcjonowanie.

Co Polacy sądzą o świadczeniach z ZUS dla par jednopłciowych?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do tego, by uznawać odpisy aktów małżeństwa sporządzone przez polskie urzędy stanu cywilnego. Małżeństwom jednopłciowym przysługują zatem takie same świadczenia jak małżeństwom heteroseksualnym. Co na to polskie społeczeństwo?

Agencja IBRiS na prośbę „Rzeczpospolitej” zapytała Polaków, czy ich zdaniem parom jednopłciowym powinny przysługiwać świadczenia z ZUS, takie same jak małżeństwom. Aż 40,8 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, co jest najwyższym odsetkiem wskazań w tym badaniu. Zdania w tej sprawie nie ma 6,5 proc. badanych.

Poglądy polityczne a zdanie w kwestii świadczeń dla par jednopłciowych

Z sondażu IBRiS dla „Rz” wynika, że 85 proc. wyborców koalicji rządzącej popiera zrównanie prawa do świadczeń. Przychylniej na zrównanie świadczeń patrzą kobiety niż mężczyźni - 56 proc. wobec 29 proc.

82 proc. osób niewierzących i niepraktykujących uważa, że wszyscy powinni mieć takie same prawa do zasiłków. Wśród osób wierzących 31 proc. i aż 67 proc. praktykujących regularnie jest przeciwna zrównaniu małżeństw tradycyjnych z jednopłciowymi.

Zrównanie świadczeń dopuszcza jedynie co dziesiąty wyborca prawicy. Ponad połowa, bo 53 proc. najmłodszych respondentów jest niechętnych zrównaniu świadczeń. Natomiast wśród osób pobierających 800+ na jedno dziecko 61 proc. jest przeciwko świadczeniom dla par jednopłciowych.

Badanie przeprowadzono 10 i 11 kwietnia 2026 r. na 1074-osobowej grupie respondentów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
