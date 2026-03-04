Nowy wygląd euro

EBC kończy z erą bezosobowych bram i okien na pieniądzach. Christine Lagarde zapowiedziała, że nowa seria banknotów euro ma być bliższa obywatelom. Obecnie pod uwagę brane są dwa główne motywy przewodnie:

Europejska kultura - gdzie główną bohaterką ma być Maria Skłodowska-Curie. Rzeki i ptaki - motyw przyrodniczy, skupiony na ekologii kontynentu.

Jeśli zwycięży opcja kulturalna, polska noblistka zastąpi gotyckie okno na niebieskim banknocie 20 euro.

Spór o nazwisko. Polska interweniuje w EBC

Choć kandydatura Polki cieszy, kontrowersje budzi propozycja podpisu. EBC sugeruje zapis "Marie Curie (z domu Skłodowska)", co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem polskiego Ministerstwa Nauki. Warszawa domaga się pełnego brzmienia: Maria Skłodowska-Curie, podkreślając narodowość dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Frankfurt zapowiada, że ostateczna decyzja zapadnie po "szerokiej dyskusji".Co ważne, EBC ma czas na ostateczny wybór motywu i szaty graficznej do końca marca 2026 roku.

Kiedy nowe euro trafi do naszych portfeli?

Proces projektowania i produkcji nowej waluty jest wieloetapowy. Oto kluczowe daty:

2025: Wyłonienie grupy grafików z całej Unii Europejskiej.

2026 (I kwartał): Prezentacja finalnych projektów i decyzja Rady Prezesów EBC.

Po 2026: Rozpoczęcie masowego druku i ustalenie daty emisji.

EBC studzi jednak entuzjazm - minie jeszcze kilka lat, zanim fizycznie wymienimy stare banknoty na nowe. Cały proces jest monitorowany pod kątem bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed fałszerstwem.

Maria Skłodowska-Curie na banknotach euro? EBC szykuje rewolucję w portfelach Polaków - podsumowanie

Maria Skłodowska-Curie została wybrana jako jedna z głównych postaci reprezentujących motyw "Kultura europejska" w nowej serii banknotów euro, mając szansę trafić na nominał 20 euro. Ostateczna decyzja w sprawie wyglądu banknotów, które zamiast fikcyjnych obiektów przedstawią realne osoby, zapadnie do końca 2026 roku, a ich wprowadzenie do obiegu planowane jest po 2027 roku. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w komunikatach Europejskiego Banku Centralnego. Ciekawostką jest to, że na liście propozycji obok Marii Skłodowskiej-Curie znaleźli się m.in. Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci, Maria Callas, Miguel de Cervantes i Bertha von Suttner. Warto dodać, że Maria Skłodowska-Curie była już upamiętniona na polskim banknocie kolekcjonerskim o nominale 20 zł, wyemitowanym przez NBP w 2011 roku.