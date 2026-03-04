Bezrobocie w Polsce

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. w styczniu 2026 r. wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała - obok Bułgarii - najniższy wskaźnik bezrobocia w UE. Liczba bezrobotnych w naszym kraju wyniosła 563 tys. w styczniu wobec 567 tys. w grudniu.

Jak podanie Eurostat, stopa bezrobocia wśród mężczyzn wynosiła w styczniu 3 proc., a wśród kobiet 3,3 proc.

Bezrobocie wśród młodych jest na znacznie wyższym poziomie. Wśród osób poniżej 25. roku życia bez pracy było 122 tys. osób, co oznacza stopę bezrobocia na poziomie 11 proc.

„Dziś Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1 proc. – najniżej w całej UE. Na koniec 2025 r. w Polsce pracowało 17,35 mln osób, to o niemal 100 tys. więcej niż rok wcześniej” – napisał Domański w środę na platformie X.

Zgodnie z danymi GUS za styczeń, bezrobocie liczone według polskiej metodologii wyniosło 6 proc.

Stopa bezrobocia w Europie

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,1 proc. w styczniu br. wobec 6,2 proc. w grudniu 2025 r. Konsensus rynkowy wynosił 6,2 proc..

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 5,8 proc. w styczniu wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.