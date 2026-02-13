Coroczna waloryzacja to mechanizm, który ma chronić realną wartość świadczeń przed skutkami inflacji. W 2026 roku będzie ona miała charakter wyłącznie procentowy – oznacza to, że każda emerytura i renta wzrośnie o ten sam wskaźnik.

Skąd 5,3 proc.?

Wskaźnik waloryzacji wynosi 105,3 proc., co przekłada się na wzrost świadczeń o 5,3 proc. Jego wysokość ustalana jest na podstawie danych ekonomicznych – przede wszystkim średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz części realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe kwoty minimalnych świadczeń

Marcowa podwyżka oznacza konkretne zmiany w wysokości najniższych świadczeń:

minimalna emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1 978,49 zł brutto (o 99,58 zł więcej niż dotychczas),

renta socjalna również osiągnie poziom 1 978,49 zł,

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1 483,87 zł,

kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wzrośnie do 2 687,67 zł.

egzystencji wzrośnie do 2 687,67 zł. Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku.

Wyższe dodatki i świadczenia towarzyszące

Podwyżki obejmą nie tylko podstawowe emerytury i renty, ale również dodatki. Po zmianach:

świadczenie przedemerytalne wyniesie 1 993,76 zł brutto,

dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł,

dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł,

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 550,02 zł,

do pracy i samodzielnej egzystencji – 550,02 zł, ryczałt energetyczny – 336,16 zł.

Bez wniosku, ale z decyzją

Podwyżka zostanie naliczona automatycznie. Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dokumentów. Informację o nowej wysokości świadczenia będzie można sprawdzić na indywidualnym koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Każda osoba otrzyma również decyzję administracyjną, w której znajdą się:

kwota świadczenia brutto obowiązująca na koniec lutego,

zastosowany wskaźnik waloryzacji,

nowa wysokość świadczenia po przeliczeniu.

W przypadku osób pobierających dodatki dokument będzie zawierał także ich zaktualizowaną wysokość.