Kreml chce znieść cła importowe na benzynę

Kreml planuje zniesienie ceł importowych na paliwo wwożone przez niektóre punkty kontrolne i chce rekompensować importerom różnicę między cenami światowymi a krajowymi - wyjaśni portal Moscow Times.

Ponadto rząd liczy na zwiększenia importu benzyny z Białorusi i chce zniesienia zakazu stosowania w tamtejszych rafineriach dodatku, który zwiększa wydajność benzyny, ale ze względu na wysoką toksyczność jest zakazany w większości krajów. (W Rosji był stosowany do 2016 roku).

Ataki na ponad 20 dużych rafinerii w Rosji

Pod koniec września rafinerie nie wykorzystywały 38 proc. mocy przerobowych, przy czym aż 70 proc. tej straty było spowodowane atakami dronów. W ostatnich dwóch miesiącach bezzałogowce ostrzelały ponad 20 dużych rafinerii.

Importując benzynę z Azji i Białorusi oraz łagodząc wymogi środowiskowe, władze liczą na pozyskanie na rynek krajowy dodatkowo 350 tys. ton benzyny i 100 tys. ton oleju napędowego miesięcznie.

Wcześniej rząd Rosji przedłużył do końca roku zakaz eksportu benzyny.