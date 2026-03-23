Tanie bilety między miastami

Na polskich torach robi się coraz „gęściej”. Intercity notuje rekordową liczbę pociągów (chce przebić 600 dziennie), coraz lepiej – mimo falstartu – radzi sobie RegioJet, a do wyścigu dołącza Leo Express. Okazuje się, że w kolejce po nowe połączenia jest kilku innych przewoźników. W kolejnych latach możemy spodziewać się wysypu tanich połączeń.

To efekt tzw. otwartego dostępu. Przewoźnicy nie potrzebują już dotacji ani umowy z państwem, by uruchomić połączenie. Jednak, by przyciągnąć pasażerów, muszą zaoferować coś więcej. Trwa walka cenowa na popularnych trasach Kraków – Warszawa i Warszawa – Gdynia. To spora korzyść dla pasażerów. Po pojawieniu się konkurencji ceny biletów spadły w niektórych przypadkach aż o połowę.

Nowy przewoźnik. Czy wystartuje?

Zgodnie z prawem zgodę na uruchomienie nowej trasy wydaje prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). W ubiegłym roku wydał 26 decyzji, zarówno na trasy krajowe, jak i międzynarodowe. Chodzi o połączenia realizowane komercyjnie, bez dopłat ze strony państwa. Co ważne, wszystkie były pozytywne.

Na polskich torach miał pojawić się nowy przewoźnik – Gepard Express. Czeska firma stawia na trasy międzynarodowe:

Wilno – Praga

Terespol – Praga

Wilno – Split

Charków – Medyka – Praga.

Ostatnie z wymienionych połączeń nie zostało uruchomione ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie. Pozostałe teoretycznie mogłyby ruszyć od 15 grudnia, jednak Gepard Express na razie nie zdecydował się na inaugurację. Firma przeżywa trudności finansowe, a jedną z gałęzi biznesu (przewozy autobusowe) sprzedała jesienią konkurencji.

Gepard proponował długie składy z kuszetkami i wagonami sypialnymi. Miała to być alternatywa dla transportu lotniczego. Minusem – na co wskazują eksperci – była zgoda wyłącznie na ruch międzynarodowy. Oznacza to, że przewoźnik nie może sprzedawać biletów na połączenia krajowe (np. z Warszawy do Krakowa), a jedynie na wykraczające poza granice (np. z Warszawy do Pragi lub Splitu).

Nowe połączenia do Berlina

FlixTrain, czyli kolejowe ramię FlixBusa, będzie wozić pasażerów na trasie Warszawa – Berlin. Firma otrzymała zgodę na dwa pociągi dziennie, jednak na razie nie zdecydowała się na uruchomienie połączeń.

Jak przyznał przedstawiciel firmy w rozmowie z „Rynkiem Kolejowym”, powodem jest fatalny stan infrastruktury po stronie niemieckiej.

– Po stronie niemieckiej na rok 2026 zaplanowano serię zamknięć torów, i to na kilka tygodni przez cały rok. W takim układzie rozkładu nie da się prowadzić komercyjnych przewozów – powiedział portalowi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej.

Letnie pociągi nad morze. Gdzie pojadą?

Kolejni przewoźnicy chcą wozić pasażerów nad polskie morze. W marcu tego roku UTK wydał zgodę na połączenia z Bydgoszczy do Helu. Spółka Arriva wróci na tę trasę od 26 czerwca 2027 roku, po wielu latach przerwy.

Pociągi pojadą raz dziennie na trasie Bydgoszcz – Hel oraz dwa razy dziennie na skróconej trasie Hel – Władysławowo.

Urząd dał „zielone światło” dla popularnego Słonecznego. To pociąg Kolei Mazowieckich, który od lat jeździ z Warszawy – najpierw do Gdyni, potem do Ustki. Obecna zgoda jest ważna aż do 2031 roku.

Nad polskie morze pasażerów mogą wozić również Koleje Wielkopolskie. Już latem zeszłego roku uruchomiono weekendowe połączenie Poznań – Kołobrzeg. W planach jest też trasa ze stolicy Wielkopolski do Świnoujścia. Jak ustalił „Forsal”, przewoźnik ma już zgody UTK. Obecnie trwają analizy, czy od sezonu letniego uruchomione zostanie tylko jedno z nich (zapewne Poznań – Kołobrzeg), czy oba.

RegioJet królem polowania. Aż 11 decyzji

Zdecydowanie najwięcej zgód – aż 11 – otrzymał RegioJet. Czeski przewoźnik chce zagrozić Intercity na najbardziej obleganych trasach. UTK przedłużył zgodę dla połączeń Kraków Płaszów – Gdynia Główna do 2035 roku oraz dla relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Płaszów do 2031 roku.

Od 13 grudnia br. RegioJet ma także „zielone światło” dla tras:

Warszawa Wschodnia – Gliwice

Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny

Warszawa Wschodnia – Szczecin

Warszawa Wschodnia – Berlin

Gdynia Główna – Gliwice

Gdynia Główna – Bohumin

Gdynia Główna – Praga – Wiedeń.

Decyzja UTK o przyznaniu dostępu nie jest równoznaczna z uruchomieniem trasy. Przewoźnik musi otrzymać miejsce w rozkładzie jazdy i zdecydować, czy opłaca mu się start. Wielu operatorów, jak choćby FlixTrain, zajęło sloty i czeka na remonty na trasie. Jak będzie z RegioJet?