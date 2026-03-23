Akcja ratunkowa nad Bałtykiem

Koleje zgłoszenie dotyczące Morza Bałtyckiego. Dzisiaj w nocy śmigłowiec Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej został wezwany do akcji ratowniczej. Jak podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), chodziło o ewakuację pracownika z platformy wiertniczej należącej do Orlenu znajdującej się około 80 km na północ od Rozewia.

Reklama

- Na morzu najszybszą formą ratunku jest śmigłowiec. W tym przypadku jednostka wystartowała z bazy w Darłowie o godz. 23:30. Na platformie doszło do urazu ortopedycznego. Pacjent został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego w Darłowie o godz. 1:54 - powiedział "Forsalowi" kmdr ppor. Marcin Kołodziejski z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Reklama

Jak podaje wojsko, była to dziewiąta akcja ratownicza wykonana przez załogę śmigłowca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w tym roku. W sumie załogi samolotów i śmigłowców z lotnictwa morskiego udzieliły pomocy 454 osobom od powołania jednostki w 1994 roku. Służby pełnią całodobowe dyżury nad polskimi obszarami morskimi.

Poprzednią udaną akcję brygada przeprowadziła dwa tygodnie temu. Wtedy ze statku na wysokości Łeby podjęto chorego mężczyznę, którego przewieziono do szpitala w Słupsku.

Czym zajmuje się Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej?

W ubiegłym roku śmigłowiec W-3WARD z bazy w Darłowie uratował surfera, który zaginął na Morzu Bałtyckim. Załoga znalazła go oddalonego od brzegu, a następnie nakierowała jednostkę wodną R-18, która uratowała mężczyznę.

Zdarzeń ratunkowych jest więcej. To jedno z głównych zadań Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej stacjonującej w trzech miejscach:

Gdynia Babie Doły

Siemirowice

Darłowo.

Poza misjami poszukiwawczo-ratowniczymi oraz transportem sprzętu i ludzi, brygada ma za zadanie monitorowanie polskiej przestrzeni powietrznej i wód, w tym Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku.

Szczegółową rolę do odegrania będzie miała po uruchomieniu wodnych farm wiatrowych tzw. off shore, które znajdą się ok. 23 km od brzegu. Jednym z zadań brygady będzie ochrona strategicznej infrastruktury energetycznej. Pierwsza z farm - Baltic Power - ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2026 roku.