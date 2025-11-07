Reklama

Merops – amerykańska broń w walce z dronami

Rozlokowany w Polsce system Merops to nowoczesny, kompaktowy system obrony przeciw dronom, opracowany przez amerykańską firmę Anduril Industries. Choć zmieści się na pick-upie, to jego możliwości są imponujące: wykorzystuje radary, czujniki optyczne i termowizyjne (EO/IR) oraz algorytmy sztucznej inteligencji, by wykrywać, klasyfikować i przechwytywać drony nawet w warunkach zakłóceń GPS czy łączności. System może działać w pełni autonomicznie, analizować trajektorię wrogiego obiektu i neutralizować go samodzielnie, bądź przekazywać dane innym jednostkom – naziemnym lub powietrznym. MON podkreślił, że rozmieszczenie tego systemu to efekt ścisłej współpracy z USA i NATO, a jednocześnie trwają intensywne szkolenia polskich żołnierzy, którzy będą obsługiwać nowy sprzęt.

Wojenne testy już za nim. Teraz Merops chroni Polskę

Według Associated Press, Merops został już przetestowany w warunkach bojowych na Ukrainie, gdzie jego skuteczność w walce z rosyjskimi dronami została wysoko oceniona. Właśnie dlatego NATO zdecydowało się na szybkie rozmieszczenie tych systemów w Polsce i Rumunii, a w planach są kolejne kraje, m.in. Dania. Eksperci podkreślają, że system nie wymaga dużych nakładów finansowych, co czyni go znacznie tańszym i efektywniejszym niż użycie rakiet czy samolotów F-35 do przechwytywania tanich bezzałogowców.

Czy Polska kupiła Meropsa? MON milczy

Mimo oficjalnego ogłoszenia ministra, wciąż niejasne pozostaje, czy systemy Merops zostały zakupione przez Polskę, czy są jedynie elementem amerykańskiego wsparcia dla flanki wschodniej. Wpis ministra Kosiniaka-Kamysza nie precyzuje tej kwestii, a wcześniejsze doniesienia mediów – m.in. Polsat News – sugerowały, że systemy przyjechały do Polski z amerykańskich baz w Niemczech, w ramach kontrybucji USA i NATO. Według dziennikarza Michała Steli z Polsat News, nie jest to zakup Wojska Polskiego, ale czasowe wzmocnienie wschodniej granicy.

Polska tarcza antydronowa w drodze. Czy zastąpi Meropsa?

Warto przypomnieć, że Polska również pracuje nad własnym systemem antydronowym. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapowiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy ruszy budowa narodowej tarczy przeciwdronowej, niezależnie od unijnego projektu „muru dronowego”.

Dodatkowo spółka Hornet-Polskie Drony, należąca do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ma rozpocząć produkcję własnych systemów w II kwartale 2026 roku.

To oznacza, że Merops może być rozwiązaniem tymczasowym – nowoczesnym, ale jedynie wspierającym do czasu, aż własne technologie zastąpią importowane systemy.

Europa buduje barierę cyfrową. Polska jest pierwsza w kolejce

Rozmieszczenie MEROPS w Polsce to początek większej strategii NATO i UE, mającej na celu ochronę infrastruktury i społeczeństw przed coraz bardziej zuchwałymi atakami z powietrza. W obliczu realnego zagrożenia ze strony rosyjskich dronów, cyfrowy mur powietrzny staje się nie tylko wizją, ale konkretnym projektem, który właśnie zaczyna się materializować – także nad polskim niebem.