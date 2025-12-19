Główny Urząd Statystyczny w czwartek, 18 listopada opublikował informację dotyczącą przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. Z danych wynika, że choć przeciętne płace nadal rosły, to liczba etatów była niższa niż przed rokiem. Wzrost wynagrodzeń był w dużej mierze efektem wypłat dodatkowych, takich jak premie i nagrody.

Dane GUS: przeciętne wynagrodzenie w górę, zatrudnienie nadal niższe niż rok temu

Z informacji GUS wynika, że w listopadzie 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6413,8 tys. etatów. Co oznacza, że było niższe o 0,8 proc. niż przed rokiem.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 roku wyniosło 9078,16 zł. Oznacza to nominalny wzrost o 7,1 proc. w porównaniu z listopadem ubiegłego roku.

Względem października 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,1 proc. Jak wskazano w informacji GUS, wyższe wynagrodzenia były efektem zwiększenia skali dodatkowych wypłat. Chodzi przede wszystkim o nagrody i premie, które, obok pensji zasadniczej, stanowią integralną część wynagrodzenia.