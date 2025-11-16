Przedłużony weekend listopadowy

W niedzielę kończy się przedłużony weekend listopadowy. 10 listopada część pracowników odbierała przysługujący ustawowo dzień wolny za przypadające w sobotę, 1 listopada, święto Wszystkich Świętych. Przy dodatkowych trzech dniach urlopu - od środy do piątku - można było mieć aż dziewięć dni wolnego.

Reklama

Zasady przyznawania dodatkowego dnia wolnego

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. Oznacza to, że w przyszłym roku pracownikom będą przysługiwały dwa dodatkowe dni wolne za 15 sierpnia oraz 26 grudnia, co da możliwość przedłużenia wolnego. Taka sposobność pojawi się również, gdy święto przypada w okolicach weekendu.

Przedłużenie weekendu na początku roku

Pierwsza okazja będzie już na początku roku. Ponieważ Nowy Rok to czwartek, wystarczy dzień urlopu w piątek, by skorzystać z czterodniowego długiego weekendu. Przy kolejnym dniu urlopu w poniedziałek, 5 stycznia, weekend można wydłużyć do sześciu dni z uwagi na przypadające we wtorek święto Trzech Króli.

Brak przedłużonej majówki w 2026 roku

W przyszłym roku nie będzie natomiast przedłużonej majówki - Święto Pracy wypada w piątek, a święto uchwalenia Konstytucji 3 maja w niedzielę, co daje tylko trzy dni wolnego, zamiast co najmniej czterech możliwych.

Długie weekendy w 2026 roku

Dłużej odpocząć od pracy można będzie tradycyjnie w okolicach Bożego Ciała, które przypada 4 czerwca. Kolejna możliwość pojawi się w sierpniu - jeśli odbierzemy tu dzień wolny za święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia), a na pewno szansa na dłuższe wolne będzie w listopadzie. Co prawda, Wszystkich Świętych wypadnie w niedzielę, nie będzie więc przysługiwał za to święto dzień wolny, ale 11 listopada to środa, przy wykorzystaniu urlopu pojawi się więc możliwość pięcio-, a nawet dziewięciodniowego odpoczynku.

Dłuższy wypoczynek w okresie Bożego Narodzenia

Szansą na dłuższy wypoczynek będzie wykorzystanie dni urlopowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ustawowo wolne od pracy będą wtedy dni od 24 do 27 grudnia. Przy wykorzystaniu urlopu 21, 22 i 23 grudnia pracownicy mogą liczyć na tydzień wolnego, z kolei przy odpowiednio zaplanowanym urlopie po świętach może to być jedenaście dni, biorąc pod uwagę, że 1 stycznia 2027 r. również będzie dniem wolnym od pracy. Koniec grudnia będzie również okazją do odebrania dnia wolnego za ustawowo wolny drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, który wypada w sobotę.

Kalendarium dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku

W 2026 roku pracownikom przysługiwać będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy:

1 stycznia w czwartek (Nowy Rok), 6 stycznia we wtorek (Święto Trzech Króli), 5 kwietnia w niedzielę (pierwszy dzień Wielkiej Nocy), 6 kwietnia w poniedziałek (drugi dzień Wielkiej Nocy), 1 maja w piątek (Święto Pracy), 3 maja w niedzielę (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 24 maja w niedzielę (pierwszy dzień Zielonych Świątek), 4 czerwca w czwartek (Boże Ciało), 15 sierpnia w sobotę (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada w niedzielę (Wszystkich Świętych), 11 listopada w środę (Narodowe Święto Niepodległości), 24 grudnia w czwartek (Wigilia Bożego Narodzenia), 25 grudnia w piątek (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) oraz 26 grudnia w sobotę (drugi dzień Bożego Narodzenia).