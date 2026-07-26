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Koniec z taryfą ulgową. Nowy mandat dla rowerzystów zmiecie Cię z planszy

Anna Kot
Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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dzisiaj, 11:03
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Kary dla rowerzystów w 2026 roku. Zobacz nowy taryfikator mandatów/Shutterstock
Wiosną i latem na drogi ruszają setki tysięcy rowerzystów. Wielu zapomina, że są pełnoprawnymi kierowcami z surowymi obowiązkami. W 2026 roku policja szczególnie pilnuje bezpieczeństwa pieszych, częściej kontrolując chodniki i przejścia. Brak dzwonka lub jazda po zebrze może teraz skończyć się bardzo wysokim mandatem.

Za co rowerzysta dostanie mandat? Nie tylko alkohol jest problemem

Katalog wykroczeń, za które rowerzysta może zostać ukarany, jest niezwykle szeroki. Najwięcej emocji budzi jazda po chodniku - choć w określonych warunkach (np. zła pogoda, opieka nad dzieckiem) jest ona dopuszczalna, rowerzysta musi pamiętać, że jest tam tylko gościem. Mandat grozi za jazdę z prędkością wyraźnie wyższą niż tempo pieszych lub za nieustąpienie im pierwszeństwa. Surowo karane jest również przejeżdżanie przez pasy - jeśli przy przejściu nie ma wyznaczonego przejazdu rowerowego, kierujący ma obowiązek zsiąść z roweru i go przeprowadzić. Kolejne "grzechy" to korzystanie z telefonu podczas jazdy bez zestawu słuchawkowego oraz brak wymaganego oświetlenia po zmroku.

Taryfikator 2026. Ile zapłacisz za wykroczenia na rowerze?

Kwoty mandatów w 2026 roku nie pozostawiają złudzeń - era symbolicznych kar odeszła w zapomnienie. Oto jak wyglądają najczęstsze pozycje w policyjnym spisie:

  • 2500 zł - za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila),
  • 1000 zł - za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (0,2 - 0,5 promila),
  • 300 zł - za poruszanie się po chodniku z prędkością większą niż piesi,
  • 300 zł - za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na drodze dla pieszych lub chodniku,
  • 200 zł - za naruszenie przepisów o korzystaniu z drogi dla pieszych,
  • do 100 zł - za przejazd rowerem przez przejście dla pieszych (zamiast przeprowadzenia go).

Warto dodać, że w przypadku spowodowania kolizji lub realnego zagrożenia życia i zdrowia innych osób, policja może skierować sprawę do sądu, gdzie grzywna może sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Obowiązkowe wyposażenie roweru - bez tego nie wyjeżdżaj na drogę

Mandat można otrzymać nie tylko za sposób jazdy, ale także za stan techniczny pojazdu. Policja podczas kontroli rutynowo sprawdza obowiązkowe wyposażenie. Aby uniknąć kary, Twój rower musi posiadać:

  1. Oświetlenie przednie: co najmniej jedno światło białe lub żółte (może być migające).
  2. Oświetlenie tylne: co najmniej jedno światło czerwone odblaskowe (stałe) oraz co najmniej jedno światło czerwone pozycyjne (może być migające).
  3. Hamulce: co najmniej jeden sprawny hamulec.
  4. Sygnał dźwiękowy: dzwonek lub inny sygnał o "nieprzeraźliwym tonie".

Brak któregokolwiek z tych elementów jest podstawą do ukarania kierującego, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności.

Zmiany od czerwca 2026. Obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży

Rok 2026 przynosi istotną nowość w przepisach, o której powinni pamiętać przede wszystkim rodzice. Od 3 czerwca 2026 roku wchodzi w życie obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla wszystkich rowerzystów poniżej 16. roku życia. Choć dla dorosłych kask pozostaje elementem dobrowolnym (choć wysoce zalecanym), opiekunowie dzieci poruszających się bez ochrony głowy muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie liczby urzędów czaszkowo-mózgowych podczas wypadków z udziałem najmłodszych, które statystycznie są najbardziej narażone na poważne urazy podczas upadków.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Czy rowerzysta może dostać punkty karne? Nie. Jeśli rowerzysta posiada prawo jazdy kategorii B, za wykroczenia popełnione na rowerze otrzyma jedynie mandat pieniężny. Punkty karne przypisywane są wyłącznie za wykroczenia popełnione pojazdami mechanicznymi.
  2. Czy mogę jechać po chodniku, gdy wieje silny wiatr? Tak. Prawo pozwala na jazdę po chodniku w trzech przypadkach: gdy opiekujesz się dzieckiem do lat 10 na rowerze, gdy szerokość chodnika wynosi min. 2 m i dopuszczalna prędkość na jezdni przekracza 50 km/h, lub gdy panują bardzo trudne warunki pogodowe (śnieg, gęsta mgła, silny wiatr). Zawsze jednak musisz ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
  3. Czy mandat za jazdę po alkoholu na rowerze oznacza utratę prawa jazdy na auto? Obecnie standardowy mandat za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu nie skutkuje automatycznym odebraniem prawa jazdy na samochód. Sąd może jednak orzec zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych (rowerów).
  4. Czy oświetlenie roweru musi być włączone w dzień? Nie. Obowiązkowe oświetlenie pozycyjne (przednie i tylne) musi być włączone tylko po zmroku, w tunelach oraz podczas gorszej widoczności (np. podczas deszczu czy mgły). Światło odblaskowe tylne musi być jednak zamontowane na stałe.
  5. Gdzie sprawdzić aktualne limity alkoholu dla rowerzystów? Limity są stałe: do 0,2 promila - stan trzeźwości; 0,2-0,5 promila - stan po spożyciu (mandat 1000 zł); powyżej 0,5 promila - stan nietrzeźwości (mandat 2500 zł). Informacje te są dostępne w aktualnym taryfikatorze mandatów na stronach MSWiA oraz Policji.

Jakie mandaty w 2026 grożą rowerzyście za alkohol?

1000 zł za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (0,2 - 0,5 promila) i 2500 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila).

Czy rowerzysta może przejechać przez przejście bez przejazdu rowerowego?

Przejeżdżanie przez pasy bez wyznaczonego przejazdu rowerowego jest surowo karane; rowerzysta ma obowiązek zsiąść i przeprowadzić rower. Mandat do 100 zł.

Jakie wyposażenie roweru jest obowiązkowe podczas kontroli policji?

Przednie: co najmniej jedno światło białe lub żółte (może być migające). Tylne: czerwone odblaskowe (stałe) i czerwone pozycyjne (może być migające). Co najmniej jeden sprawny hamulec i dzwonek lub inny sygnał o "nieprzeraźliwym tonie".

Czy kaski rowerowe są obowiązkowe od 3 czerwca 2026 dla osób poniżej 16 lat?

Od 3 czerwca 2026 roku obowiązuje kask ochronny dla wszystkich rowerzystów poniżej 16. roku życia. Dla dorosłych kask pozostaje dobrowolny, a opiekunowie dzieci bez kasku muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Czy rowerzysta dostaje punkty karne za wykroczenia na rowerze?

Nie. Jeśli rowerzysta posiada prawo jazdy kategorii B, otrzyma jedynie mandat pieniężny. Punkty karne przypisywane są wyłącznie za wykroczenia popełnione pojazdami mechanicznymi.

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Źródło: forsal.pl
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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Tematy: mandatmandatyrowerrowerzysta
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