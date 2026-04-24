Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk ma nad czym myśleć. Działa „efekt Czarnka”?

oprac. Jakub Laskowski
32 minut temu
Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk ma nad czym myśleć. Działa „efekt Czarnka”?
Najnowszy sondaż partyjny. Donald Tusk ma nad czym myśleć. Działa „efekt Czarnka”?/PAP
32,97 proc. badanych w sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego dla „Super Expressu” zadeklarowało poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Oznacza to jednak spadek aż o 2,78 pkt proc. w porównaniu do ostatniego badania. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (29 proc.), dla którego poparcie wzrosło o 1,72 pkt proc.

Z sondażu, którego wyniki opublikowano w piątek wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska (32,97 proc.). Na drugim miejscu uplasowało się PiS (29 proc.).

Nowy sondaż partyjny. KO traci, PiS zyskuje. PSL i Polska 2050 w Sejmie

Jak zaznacza „SE”, porównując wynik nowego badania z poprzednim, wykonanym 2–3 kwietnia, okazuje się, że KO straciła poparcie (o 2,78 pkt proc.), a zaufanie wyborców do PiS wzrosło (o 1,72 pkt proc.).

Na kolejnych miejscach w sondażu znalazły się Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,45 proc.), Nowa Lewica (6,65 proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,29 proc.), Partia Razem (5,81 proc.), PSL (3,70 proc.) oraz Polska 2050 (2,67 proc.). Taki wynik uniemożliwiłby wejście do Sejmu PSL oraz Polsce 2050.

Zmniejsza się przewaga KO nad PiS. Politolog: To może być efekt Czarnka

– Zapewne na wynik KO wpłynęła sytuacja w ochronie zdrowia, natomiast wzrost poparcia dla PiS może być „efektem Czarnka”, czyli działalnością kandydata PiS na premiera – komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik, cytowany przez „SE”. – Poprawa notowań PiS jednak jednak zaskoczeniem. W Europie umacniają się siły liberalne, a prawica jest w odwrocie. Koalicja rządowa powinna rosnąć w sondażach. Dobre relacje rządu z Francją, widoczne podczas wizyty prezydenta Macrona w Gdańsku, poprawiają notowania partii Donalda Tuska – ocenia ekspert.

Badanie wykonano w dniach 21-22 kwietnia na próbie 1005 dorosłych Polaków.

Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Powiązane
Będziemy płacić w Polce gotówką po nowemu. Te zmiany wywrócą dotychczasowe zasady
Będziemy płacić w Polce gotówką po nowemu. Te zmiany wywrócą dotychczasowe zasady
Kwota 800 plus powinna wzrosnąć?
Polacy nie chcą waloryzacji 800 plus? Oto wyniki sondażu
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
zegar zmiana czasu
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
