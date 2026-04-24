Gwałtowny wzrost cen ropy – reakcja rynku paliw na aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie. Jakie ceny paliw w Polsce?

Benzyna, diesel, LPG – ceny paliw na 24.04.2026 r.

Na podstawie przepisów obowiązujących od końca marca, wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie, maksymalna cena paliw jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii według określonego algorytmu. Na dzień 24 kwietnia 2026 r. wynoszą one:

benzyna 95 – 6,03 zł/l

benzyna 98 – 6,62 zł/l

olej napędowy - 6,79 zł/l

W przypadku LPG (nieobjętego rządowym pakietem „CPN”) średnia cena w Polsce na dzień 15 kwietnia 2026 r. wynosi 3,84 zł/l.

Przed wprowadzeniem regulacji na niektórych stacjach ceny benzyny Pb95 zbliżały się do 8 zł/l, natomiast oleju napędowego nawet do 9 zł/l. Rządowa interwencja miała odciążyć kierowców, jednak powrót do niższych cen jest ściśle uzależniony od poprawy sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami maksymalna cena paliw wyliczana jest na podstawie średniej ceny hurtowej na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową (0,30 zł/l) oraz podatek VAT.

Status dwutygodniowego zawieszenia broni, które miało wygasnąć na początku tygodnia, pozostaje zatem niejasny

Zeszłotygodniowe spadki są efektem porozumienia między USA a Iranem w sprawie zawieszenia broni. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w zeszłą środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego rozejmu, pod warunkiem natychmiastowego otwarcia cieśniny Ormuz przez Iran. Ocenił również, że negocjacje pokojowe osiągnęły znaczący postęp.

Do ogłoszenia zawieszenia broni doszło niespełna 90 minut przed upływem ultimatum wyznaczonego przez prezydenta USA – o godzinie 2:00 czasu środkowoeuropejskiego. Jeszcze dzień wcześniej Trump zapowiadał, że "tej nocy zginie cała cywilizacja”, dodając, że choć tego nie chce, może do tego dojść. Wcześniej groził zniszczeniem infrastruktury krytycznej, jeśli Iran nie zawrze porozumienia i nie otworzy cieśniny Ormuz.

Kilka dni po ogłoszeniu zawieszenia broni sytuacja w regionie ponownie eskaluje. W sobotę, 18.04.2026 r., połączone dowództwo wojsk Iranu ogłosiło „powrót do stanu poprzedniego i ścisłą kontrolę armii” nad tym szlakiem wodnym. Irańskie władze ostrzegły, że będą nadal blokować tranzyt przez cieśninę, dopóki USA nie zniosą blokady morskiej wybrzeża Iranu.

Gwałtowny wzrost cen ropy. Rynek paliw reaguje na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie

Kilka godzin po groźbie wznowienia przemocy, Trump we wtorek złożył – jak się wydawało – jednostronne oświadczenie, że Stany Zjednoczone przedłużą zawieszenie broni do czasu omówienia irańskiej propozycji zakończenia dwumiesięcznej wojny w ramach rozmów pokojowych.

Irańscy urzędnicy nie potwierdzili jednak zgody na jakiekolwiek przedłużenie rozejmu i skrytykowali decyzję Trumpa o utrzymaniu blokady irańskiego handlu morskiego przez marynarkę wojenną USA, co Iran uznał za akt wojny. Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Mohammad Baqer Qalibaf podkreślił, że pełne zawieszenie broni ma sens wyłącznie wtedy, gdy blokada zostanie zniesiona.

Ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz – wąskiego punktu, przez który przed wojną przechodziła jedna piąta światowego handlu ropą naftową – jest obecnie niemożliwe w obliczu tak „rażącego naruszenia zawieszenia broni”.

„Nie osiągnęliście swoich celów poprzez agresję militarną i nie osiągniecie ich również poprzez zastraszanie” – napisał Qalibaf. „Jedynym sposobem jest uznanie praw narodu irańskiego” – dodał.

W efekcie obie strony pozostają w impasie, a kluczowa Cieśnina Ormuz jest nadal praktycznie zamknięta. Skutki ponownej blokady tranzytu ropy przez cieśninę Ormuz odbijają się na rynku paliw. W ciągu tygodnia odnotowano gwałtowny wzrost cen ropy do poziomu 107,03 USD za baryłkę.

Źródła:

gov.pl. e-petrol.pl, bankier.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 415)

Ustawa z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 414)