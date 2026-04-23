UE narzuci ograniczenia na zużycia paliwa? Jest reakcja na gwałtowny wzrost cen ropy

Ponad 100 USD za baryłkę ropy. Rynek paliw reaguje na sytuację między Iranem a USA

Jak podaje Reuters, Iran przejął dwa statki⁠ w Cieśninie Ormuz, zwiększając w ten sposób kontrolę nad strategicznym szlakiem wodnym po tym, jak prezydent USA Donald Trump⁠ ogłosił, że odwołuje ataki na czas nieokreślony, nie dając jednocześnie wyraźnych sygnałów wznowienia rozmów pokojowych.

Status dwutygodniowego zawieszenia broni, które miało wygasnąć na początku tygodnia, pozostaje zatem niejasny. W gwałtownym zwrocie akcji, kilka godzin po groźbie wznowienia przemocy, Trump we wtorek złożył – jak się wydawało – jednostronne oświadczenie, że Stany Zjednoczone przedłużą zawieszenie broni do czasu omówienia irańskiej propozycji zakończenia dwumiesięcznej wojny w ramach rozmów pokojowych.

Irańscy urzędnicy nie potwierdzili jednak zgody na jakiekolwiek przedłużenie rozejmu i skrytykowali decyzję Trumpa o utrzymaniu blokady irańskiego handlu morskiego przez marynarkę wojenną USA, co Iran uznał za akt wojny. Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Mohammad Baqer Qalibaf podkreślił, że pełne zawieszenie broni ma sens wyłącznie wtedy, gdy blokada zostanie zniesiona.

Ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz – wąskiego punktu, przez który przed wojną przechodziła jedna piąta światowego handlu ropą naftową – jest obecnie niemożliwe w obliczu tak „rażącego naruszenia zawieszenia broni”.

„Nie osiągnęliście swoich celów poprzez agresję militarną i nie osiągniecie ich również poprzez zastraszanie” – napisał Qalibaf. „Jedynym sposobem jest uznanie praw narodu irańskiego”.

W efekcie obie strony pozostają w impasie, a kluczowa Cieśnina Ormuz jest nadal praktycznie zamknięta⁠ , co wywiera presję na gospodarki na całym świecie, czego skutki odbijają się na rynku paliw. W środę odnotowano kolejny wzrost cen ropy o ponad 3,26% dzień do dnia, do poziomu 101,69 USD za baryłkę.

Aktualne maksymalne ceny paliw w Polsce (benzyna, diesel, lpg – 23.04.2026 r.)

Wzrost cen ropy na światowych rynkach na razie nie jest odczuwalny na stacjach paliw w Polsce. Na podstawie przepisów obowiązujących od końca marca, wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw, maksymalna cena paliw jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii według określonego algorytmu. Na dzień 23 kwietnia 2026 r. wynoszą one:

benzyna 95 – 5,97 zł/l

benzyna 98 – 6,56 zł/l

olej napędowy – 6,71 zł/l

W przypadku LPG (nieobjętego pakietem „CPN”) średnia cena w Polsce na 15 kwietnia 2026 r. wynosi 3,84 zł/l.

Przed wprowadzeniem regulacji ceny benzyny Pb95 na niektórych stacjach zbliżały się do 8 zł/l, a oleju napędowego nawet do 9 zł/l. Rządowa interwencja miała odciążyć kierowców, jednak powrót do niższych cen pozostaje uzależniony od sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Gwałtowny wzrost cen ropy mocno uderza w branżę lotniczą. Trzeba przygotować się na najgorsze

Ograniczenie podaży ropy coraz silniej wpływa na gospodarkę światową. Rosnące ceny paliwa lotniczego skłaniają linie lotnicze do ograniczania połączeń i podwyżek cen biletów. W Polsce, gdzie paliwo stanowi ok. 20–30% kosztów operacyjnych, PLL LOT zapowiedział dostosowanie siatki połączeń.

Niektóre europejskie linie ostrzegają, że w ciągu kilku tygodni mogą pojawić się niedobory paliwa lotniczego. 16 kwietnia Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) poinformowała, że Europa posiada zapasy na „być może sześć tygodni”. Według Reutersa ceny paliwa lotniczego wzrosły w ostatnich tygodniach z poziomu 85–90 USD do nawet 150–200 USD za baryłkę.

Jak podaje Financial Times, Komisja Europejska przygotowuje pakiet działań w odpowiedzi na kryzys paliwowy. Zakłada on m.in. poluzowanie zasad pomocy publicznej, aby wsparcie mogło szybciej trafić do gospodarstw domowych i sektorów energochłonnych. Jednocześnie KE wyklucza luzowanie reguł fiskalnych w zakresie deficytu.

UE chce ograniczyć popyt na paliwo. Rekomendacje dla państw członkowskich

W ramach reakcji na kryzys Komisja Europejska planuje wydać niewiążące rekomendacje dotyczące ograniczenia zużycia paliw. Podobne zalecenia przedstawiła wcześniej Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Ograniczenie popytu uznawane jest za najszybsze narzędzie stabilizacji rynku i poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Raport IEA wskazuje 10 działań możliwych do szybkiego wdrożenia, koncentrujących się głównie na transporcie drogowym, który odpowiada za ok. 45% globalnego zużycia ropy. Kluczowe propozycje to m.in.:

obniżenie dopuszczalnej prędkości o co najmniej 10 km/h,

szersze stosowanie pracy zdalnej,

promowanie transportu publicznego,

współdzielenie samochodów i ekonomiczna jazda,

ograniczenie wykorzystania LPG w transporcie,

unikanie podróży lotniczych, gdy istnieją alternatywy,

poprawa efektywności transportu towarowego i przemysłu.

Choć działania po stronie popytu nie zrekompensują w pełni utraty dostaw, mogą realnie obniżyć koszty dla konsumentów i zmniejszyć napięcia na rynku – podsumowuje IEA.

Źródła:

PAP, Financial Times, Reuters, Bankier.pl