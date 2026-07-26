14. emerytura 2026. Jeden grosz za dużo i stracisz setki złotych. Sprawdź nowy próg

Bezkompromisowa matematyka ZUS i zasada złotówka za złotówkę

Maksymalna kwota 14. emerytury wynosi w tym roku 1 978,49 zł brutto (co odpowiada wysokości aktualnej emerytury minimalnej). Pieniądze w pełnej wysokości trafią jednak wyłącznie do osób, których standardowe, comiesięczne świadczenie z ZUS lub KRUS nie przekracza granicy 2900 zł brutto. Pobierasz 2901 zł brutto emerytury zasadniczej? Przekraczasz próg o równą złotówkę, co oznacza, że automatyczny algorytm obetnie Twoją czternastkę o dokładnie tę samą kwotę. Przy emeryturze podstawowej na poziomie 3000 zł brutto, kwota dodatku spada już do 1878,49 zł brutto. Seniorzy pobierający 3500 zł brutto odczują jeszcze poważniejszą redukcję - ich czternaste świadczenie skurczy się do wartości 1378,49 zł brutto.

Urzędowa gilotyna finansowa odetnie tysiące świadczeń

W miarę wzrostu podstawowej emerytury, kwota dodatku topnieje w oczach. Dla osób otrzymujących co miesiąc 4000 zł brutto, jesienne wsparcie wyniesie już tylko 878,49 zł brutto. Przy kwocie 4500 zł brutto, urzędnicy dopiszą do regularnego przelewu zaledwie 378,49 zł brutto. Najbardziej bolesny dla kieszeni seniorów okazuje się jednak przepis dotyczący kwoty minimalnej. Zgodnie z ustawą, ZUS całkowicie rezygnuje z wypłaty świadczenia, jeżeli wyliczona kwota czternastki okaże się niższa niż 50 zł brutto. Przekłada się to bezpośrednio na wyznaczenie ostatecznej i nieprzekraczalnej granicy dochodowej, która w 2026 roku wynosi dokładnie 4 828,49 zł brutto. Każdy, kto zarabia choćby grosz powyżej tego limitu, zostanie odprawiony z kwitkiem.

Paradoks waloryzacji uderza w najstarszych Polaków

W najgorszej sytuacji znaleźli się seniorzy balansujący dotychczas w okolicach bezpiecznego progu. Przez marcową podwyżkę świadczeń o 5,3 proc., ich stałe emerytury nieznacznie wzrosły w ujęciu nominalnym. Ten sam mechanizm spowodował jednak, że wpadli w bezwzględne tryby redukcji czternastego świadczenia lub całkowicie utracili do niego prawo. W ujęciu globalnym realna wartość nabywcza ich portfeli może okazać się niższa niż przed rokiem, ponieważ chwilowy zysk z waloryzacji zostanie skonsumowany przez obcięcie jesiennego dodatku. Przepisy te generują głębokie poczucie niesprawiedliwości wśród emerytów z wieloletnim stażem pracy, którzy wypracowali nieco wyższe świadczenia, a teraz tracą rządowe wsparcie na rzecz osób o najniższych dochodach. Co ważne, seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani deklaracji, aby otrzymać należną (nawet pomniejszoną) część pieniędzy. ZUS dokona wszelkich wyliczeń automatycznie i przeleje środki wraz z regularną emeryturą, co nastąpi najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku.

Ile wynosi czternasta emerytura na rękę (netto) dla osób bez pomniejszenia?

Dla seniorów z emeryturą podstawową do 2900 zł brutto, tegoroczna 14. emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Po potrąceniu obowiązkowej składki zdrowotnej (9 proc.) oraz zaliczki na podatek dochodowy, kwota "na rękę" wyniesie około 1620 zł netto. Dokładna kwota netto na Twoim pasku z ZUS może się minimalnie różnić w zależności od potrąceń i indywidualnej sytuacji podatkowej.

Czy muszę złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać 14. emeryturę?

Nie, nie musisz składać absolutnie żadnych dokumentów, wniosków ani oświadczeń. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany. ZUS (oraz odpowiednio KRUS czy zakłady emerytalne służb mundurowych) sam wyliczy, czy przysługuje Ci dodatek, w jakiej kwocie oraz przeleje go na Twoje konto razem z Twoją standardową, wrześniową emeryturą.

Czy renta socjalna lub rodzinna uprawnia do otrzymania 14. emerytury?

Tak, do czternastki uprawnione są osoby pobierające większość długoterminowych świadczeń z ZUS. Oprócz klasycznych emerytów pieniądze otrzymają osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowe, renty socjalne, renty rodzinne, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. W przypadku rent rodzinnych pobieranych przez kilka uprawnionych osób (np. dzieci po zmarłym rodzicu), jedna czternastka jest dzielona proporcjonalnie między wszystkie te osoby.

Mam emeryturę 4900 zł brutto. Czy dostanę chociaż symboliczną czternastkę?

Niestety nie. W tym roku maksymalny limit emerytury podstawowej, który pozwala na wypłatę choćby minimalnego dodatku, wynosi dokładnie 4 828,49 zł brutto. Przy kwocie 4900 zł brutto przekraczasz ten próg, a wyliczona z algorytmu wartość czternastki spada poniżej ustawowej granicy 50 zł brutto. Zgodnie z przepisami, w takiej sytuacji ZUS nie wypłaci Ci ani grosza.