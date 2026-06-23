FSRU2 - powstanie trzeci terminal LNG w Polsce i wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne

Rosną możliwości Polski na europejskim rynku gazu

Procedura Open Season przeprowadzona przez GAZ-SYSTEM zakończyła się sukcesem. Jej wyniki potwierdzają zainteresowanie rynku nową infrastrukturą, która zwiększy bezpieczeństwo dostaw, wesprze rozwój konkurencji i stworzy fundamenty dla dalszego rozwoju regionalnego hubu gazowego. Zainteresowanie uczestników rynku przewyższyło poziom oferty wynoszącej 39 slotów rocznie (Slot to uprawnienie podmiotu do dostawy (wyładunku), składowania oraz regazyfikacji i wysyłki gazu do systemu przesyłowego). W efekcie GAZ-SYSTEM podjął decyzję o zwiększeniu parametrów technicznych nowego terminala poprzez zwiększenie możliwości regazyfikacji z planowanych 4,5 mld m3 do 6,1 mld m3/r gazu rocznie.



Wzmocnienie pozycji Polski jako regionalnego centrum obrotu, magazynowania i przesyłu gazu dla Europy Środkowo-Wschodniej przynosi szereg korzyści. Najważniejszą znich – obok zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – jest stopniowe obniżanie cen gazu dla odbiorców końcowych. Większa konkurencja oraz lepsze wykorzystanie infrastruktury sprzyjają trwałemu obniżaniu kosztów dostaw gazu. Korzyści te odczują zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł.



- To historyczna decyzja dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Zbudujemy trzeci terminal LNG w rejonie Morza Bałtyckiego. Nowa jednostka znacząco zwiększy nasze możliwości w zakresie importu skroplonego gazu. Terminal FSRU 2 w Zatoce Gdańskiej będzie jednym z filarów bezpieczeństwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Budujemy nową architekturę bezpieczeństwa Europy i umacniamy naszą pozycję jako regionalnego hubu energetycznego – mówi Minister Energii Miłosz Motyka.



- Konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę energetyczną, która wzmocni odporność Polski i zapewni stabilne dostawy gazu na kolejne dekady. FSRU 2 to inwestycja w bezpieczeństwo państwa, konkurencyjność gospodarki i silną pozycję naszego kraju na europejskim rynku energii. Dywersyfikacja źródeł dostaw oraz rosnące zdolności importowe w infrastrukturze do regazyfikacji LNG – stworzą dla Polski wyjątkowe okno strategiczne, pozwalając jednocześnie wzmacniać bezpieczeństwo regionu i budować warunki dla stabilnych, przewidywalnych cen energii dla obywateli i przedsiębiorców - podkreślił Wojciech Wrochna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Projekt FSRU 2

Projekt FSRU 2 (Floating Storage and Regasification Unit) to kolejny po Terminalu LNG w Świnoujściu i Terminalu FSRU 1 w Gdańsku etap rozwoju infrastruktury LNG w Polsce oraz odpowiedź na rosnące potrzeby uczestników rynku związane z bezpieczeństwem dostaw, dywersyfikacją źródeł pozyskania gazu oraz rozwojem konkurencyjnego i elastycznego rynku gazu.



– Wyniki procedury Open Season są wyraźnym sygnałem płynącym z rynku. Uczestnicy potwierdzili, że widzą w Polsce miejsce do dalszego rozwoju działalności handlowej, budowania nowych łańcuchów dostaw oraz zwiększania wykorzystania LNG jako istotnego elementu systemu energetycznego. To potwierdzenie zasadności naszej strategii inwestycyjnej i kolejny krok w budowie nowoczesnej infrastruktury energetycznejoraz konkurencyjnego rynku dla Polski i całego regionu. To także fundamentalna zmiana dla GAZ-SYSTEM, który znajdzie się w gronie europejskich liderów infrastruktury LNG, dysponując jedną z największych zdolności importowych w całej Unii Europejskiej. Dzięki realizacji dwóch terminali FSRU oraz dotychczas zrealizowanym inwestycjom infrastrukturalnym, Polska będzie dysponowała zdolnościami importowymi gazu sięgającymi około 50 mld m³ rocznie. To nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu, ale także stworzenie warunków do budowy konkurencyjnego hubu gazowego, sprzyjającego zwiększeniu konkurencji, efektywniejszemu wykorzystaniu infrastruktury oraz stopniowemu obniżaniu kosztów dostaw gazu – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Open Season: od dialogu do decyzji

W procedurze Open Season dla FSRU 2 GAZ‑SYSTEM przydzielił moce regazyfikacyjne czterem podmiotom. Po raz pierwszy w historii w wyniku procedury Open Season dostęp do infrastruktury LNG zarządzanej przez GAZ-SYSTEM uzyskał więcej niż jeden podmiot. Co więcej, w wyniku podjęcia decyzji ozwiększeniu mocy regazyfikacyjnych terminalu FSRU 2, pozostaną jeszcze wolne sloty, które w przyszłości zostaną zaoferowane uczestnikom rynku.



Łącznie zakontraktowano 47 slotów rocznie w latach 2030–2039 oraz 35 slotów w latach 2040–2044. Po zwiększeniu parametrów technicznych terminalu FSRU 2 do 58 slotów łączny poziom rezerwacji w całym okresie świadczenia usług osiąga 74 proc.

Polska hubem gazowym dla regionu

Rozwój infrastruktury LNG wpisuje się w długofalową strategię wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz budowy nowoczesnego rynku gazu. Łączne zdolności regazyfikacyjne terminali LNG w Polsce pozwolą nie tylko zabezpieczyć krajowe potrzeby odbiorców, lecz także wspierać rozwój regionalnego rynku energii i integrację systemów gazowych Europy Środkowo-Wschodniej.



W połączeniu z szerokim dostępem do infrastruktury przesyłowej, obejmującym interkonektory z Danią, Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, od 2030 roku Polska będzie dysponować niemal 50 mld m³ rocznych zdolności importowych gazu. To właśnie ten potencjał sprawia, że nasz kraj staje się kluczowym hubem gazowym w regionie.



Zwiększone możliwości importu gazu i LNG przekładają się bezpośrednio na wzrost konkurencji pomiędzy dostawcami. W efekcie sprzyja to stabilizacji cen surowca oraz ich zbliżeniu do poziomów obserwowanych na najbardziej rozwiniętych rynkach europejskich. Jednocześnie lepsze wykorzystanie infrastruktury przyczyni się do obniżenia jednostkowych kosztów przesyłu i regazyfikacji LNG.