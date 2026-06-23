Nowe 1000 plus dla rolników. Propozycja nowego świadczenia trafiła właśnie do Sejmu

Nowe 1000 plus dla rolników. Zwrot wydatków na zakup nawozów dla każdego producenta rolnego

Prawo do wsparcia miałby każdy producent rolny. Chodzi o osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z propozycją wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na położenie gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznawałby zwrot na jego wniosek, w drodze decyzji administracyjnej. Na wydanie decyzji urząd miałby 30 dni od dnia złożenia wniosku. Autorzy projektu zwracają uwagę, że długie procedury mogą sprawić, iż pomoc trafi do rolników dopiero wiele miesięcy po zakupie nawozów, gdy jej znaczenie będzie znacznie mniejsze.

Wysokość dopłaty byłaby ustalana na podstawie faktur VAT dokumentujących zakup nawozów. Pod uwagę brane byłyby wydatki poniesione w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Faktury stanowiłyby obowiązkowy załącznik do dokumentacji.

Ceny nawozów wzrosły o ponad 70 proc. Rolnicy ograniczają zakupy

Według danych Komisji Europejskiej ceny nawozów wzrosły o ponad 70 proc. w porównaniu z 2024 r. Wysokie koszty sprawiają, że wielu rolników odkłada decyzje zakupowe i czeka na konkretne rozwiązania pomocowe.

Niepewność odczuwają także firmy zajmujące się dystrybucją nawozów. Towar zalega w magazynach, dlatego część przedsiębiorstw zaczęła obniżać ceny nawozów azotowych, licząc na pobudzenie sprzedaży. Mimo to rynek pozostaje w zawieszeniu. Rolnicy coraz dokładniej liczą koszty i zastanawiają się, czy zakup nawozów przy obecnych cenach nadal jest opłacalny.

Prawdziwe problemy rolników mogą pojawić się dopiero za kilka miesięcy

Jak informuje „Tygodnik Rolniczy”, główny ekonomista FAO Maximo Torero zwraca uwagę, że nawozy nadal pozostają drogie w relacji do cen płodów rolnych. W efekcie część producentów ogranicza ich stosowanie.

Może to przełożyć się na niższe zużycie nawozów, a później także na spadek plonów pod koniec 2026 r. i w 2027 r. Dodatkowym zagrożeniem są prognozy związane ze zjawiskiem El Niño, które może przynieść susze i zakłócenia pogodowe w kluczowych regionach rolniczych świata.

Świadczenie miałoby być finansowane przede wszystkim z budżetu państwa, ale posłowie nie przedstawili szacunkowych kosztów

W praktyce tego rodzaju świadczenie mogłoby stanowić znaczne obciążenie dla finansów publicznych, jednak projekt nie zawiera szczegółowych wyliczeń w tym zakresie. Możliwe, że zostaną one przedstawione na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Autorzy projektu zwracają jednak uwagę, że działania w tym zakresie zapowiada również Komisja Europejska. 19 maja 2026 r. Komisja przedstawiła plan działań mających ograniczyć zależność Unii Europejskiej od importowanych nawozów i zwiększyć produkcję krajowych, bardziej zrównoważonych alternatyw. Jednym z instrumentów wsparcia ma być także rezerwa kryzysowa Wspólnej Polityki Rolnej, która mogłaby pomóc w łagodzeniu skutków wysokich cen nawozów.

Nowe świadczenie: 1000 plus dla każdego rolnika. Kiedy ustawa mogłaby wejść w życie?

Poselski projekt ustawy o wsparciu finansowym zakupu nawozów (RPW/20817/2026) został już skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

Abu świadczenie weszło w życie projekt musi przejść pełną ścieżkę legislacyjną. Oznacza to konieczność uchwalenia ustawy przez Sejm i Senat, a następnie podpisania jej przez prezydenta.

Źródła:

topagrar.pl, tygodnik-rolniczy.pl