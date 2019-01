Szczęśniak: Średnie ceny paliw w Polsce są wyraźnie niższe niż w Niemczech



Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Średnie ceny benzyny - czyli paliwa znacznie częściej stosowanego przez prywatnych użytkowników niż diesel (ON) - są w Polsce wyraźnie niższe niż w Niemczech, przy czym niższe są także ceny ON, uważa ekspert rynku paliwowego Andrzej Szczęśniak.

"Po pierwsze - olej napędowy, czyli paliwo mniejszości samochodów osobowych w Polsce. Jeśli porównać średnie ceny benzyny w Polsce 4,83 zł/litr i Niemiec - 6,11 (słownie sześć!) - widać, ile realnie kosztują paliwa w Polsce i Niemczech" - napisał Szcześniak na swoim blogu.

Po drugie, średnie ceny oleju napędowego - według Eurostatu - wynoszą 5,1 zł w Polsce i 5,57 zł w Niemczech, dodał.

"Po trzecie, 'Fakt' podaje dane z jednej stacji przy polskiej granicy, a porównuje z różnymi i odległymi stacjami. Najniższa cena to 4,67 - prawdopodobnie w hipermarkecie. Ale w Polsce też olej napędowy na najtańszych stacjach kosztuje 4,67, na co wskazują dane PIPP" - stwierdził dalej ekspert.

Oznacza to, że średnia cena ON w Niemczech jest obecnie wyższa od średniej ceny ON w Polsce o ponad 70 groszy! A benzyny ponad 1 zł.

Na rynku niemieckim wprowadzone zostały regulacje, które ograniczają pojazdom z napędem ON wjazd do niektórych miast, czy stref. To powoduje spadek popytu na te auta na rynku niemieckim, a co za tym idzie obniżenie popytu na ON. W Polsce regulacje tego typu nie obowiązują, dlatego popyt na auta z napędem ON nie spada. Co więcej, pojawiły się opcje zakupu tańszych aut niemieckich z tym napędem w związku z nowymi regulacjami u naszych sąsiadów.

Polskie rafinerie w odpowiedzi na wzrost popytu zwiększyły produkcję i obecnie są blisko pełnego wykorzystania mocy w zakresie produkcji diesla. Do zaspokojenia rosnącego popytu potrzebny jest coraz większy import. To doprowadziło do sytuacji, w której po 3 kwartałach 2018 mają jedynie 73% udziału w zaspokajaniu krajowego popytu na diesla. 27% popytu zaspokaja import, który obecnie gra wiodącą rolę w kształtowaniu cen tego paliwa na stacjach.

Natomiast na rynku benzyn sytuacja jest inna. Popyt na benzyny jest mniejszy niż potencjał krajowej produkcji. Udział produkcji krajowej w całości dostaw wynosi 99%, a przy tym w PKN Orlen część produkcji benzyn jest zużywana wewnętrznie jako surowiec w petrochemii.

(ISBnews)