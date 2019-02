"Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (...) informuje, iż w dniu 25 lutego 2019 r. otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego indywidualne zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 25 proc. zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

"W otrzymanym indywidualnym zaleceniu KNF potwierdziła spełnianie przez Bank kryteriów kwalifikujących do wypłaty 75 proc. dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym. KNF potwierdziła też, iż Bank nie spełnia kryteriów kwalifikujących do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku Banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym" - napisano.

