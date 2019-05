Zełenski, który zapowiedział rozwiązanie obecnej Rady Najwyższej (parlamentu) w swej mowie inauguracyjnej, przeprowadził konsultacje w tej sprawie z szefami frakcji parlamentarnych.

„Dla nas najbardziej akceptowalną datą wcześniejszych wyborów jest 21 lipca” – powiedział Bohdan po ponaddwugodzinnym spotkaniu.

Administracja Zełenskiego wydała następnie komunikat, w którym nowo mianowany prezydent oświadczył, że przyczyną rozwiązania Rady Najwyższej jest bardzo niskie zaufanie do tej instytucji.

„Głównym argumentem rozwiązania Rady Najwyższej jest bardzo niskie zaufanie obywateli Ukrainy do tej instytucji, które wynosi 4 proc. Jest to ocena pracy parlamentu i najważniejszy argument za rozwiązaniem. Jako gwarant praw konstytucyjnych zobowiązany jestem do zagwarantowania prawa obywateli Ukrainy. Podstawą prawną rozwiązania parlamentu jest brak koalicji parlamentarnej od 2016 roku” – stwierdził Zełenski.

Dokładna data wcześniejszych wyborów będzie zależała od tego, kiedy prezydent podpisze dekret o rozwiązaniu obecnej Rady Najwyższej. W trakcie konsultacji omówiono konieczność zwołania wcześniej nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu, na którym miałyby zostać przyjęte zmiany do ordynacji wyborczej – przekazała administracja prezydencka.

Chodzi o likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych i obniżenie do 3 proc. obowiązującego obecnie 5-procentowego progu wyborczego – wyjaśniła w komunikacie.

W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2014 roku Ukraińcy wybierali połowę 450-osobowej Rady Najwyższej z list partyjnych (ordynacja proporcjonalna), a połowę - w okręgach jednomandatowych (ordynacja większościowa).

W ocenie obserwatorów Zełenski, który został zwycięzcą II tury wyborów prezydenckich, uzyskując poparcie ponad 73 proc. głosujących, dąży do wprowadzenia do parlamentu własnego ugrupowania politycznego, wykorzystując do tego swoją popularność.

W 2017 roku na Ukrainie zarejestrowana została partia Sługa Narodu. Taki sam tytuł nosi serial komediowy, w którym Zełenski zagrał główną rolę nauczyciela, odnoszącego niespodziewany sukces w wyborach prezydenckich.

Partia ta nie ma na razie żadnego zaplecza politycznego, jednak w opublikowanym niedawno sondażu otrzymała poparcie prawie 30 proc. respondentów.

