Selvita planuje zwiększać skalę biznesu usługowego również poprzez akwizycje



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Poza rozwojem organicznym, Selvita planuje zwiększać skalę biznesu usługowego również poprzez akwizycje, zapowiedział Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity.

"Przychody z usług niezmiennie dynamicznie rosną. Stale zwiększamy zespół i poszerzamy naszą ofertę w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. Poza rozwojem organicznym, planujemy zwiększać skalę naszego biznesu usługowego również poprzez akwizycje" - powiedział Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Przychody komercyjne segmentu usługowego wzrosły w I kw. o 27% r/r sięgając 17,4 mln zł. Zysk EBITDA w usługach wzrósł istotnie i wyniósł 4,4 mln zł, podano w materiale.

"Odnotowaliśmy wzrost kosztów w usługach w związku ze zwiększeniem zatrudnienia będącym bezpośrednim następstwem poszerzenia portfolio świadczonych usług, a także dosprzętowieniem laboratoriów. W kolejnych okresach spodziewamy się wyższej dynamiki przychodów oraz wyższych poziomów rentowności segmentu" - dodał wiceprezes.

Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu, podtrzymał plan zakończenia podziału Selvity na dwie niezależne spółki - skupione na segmentach odpowiednio: innowacyjnym i usługowym - do końca tego roku.

"Nasz plan zakłada formalne zakończenie podziału w IV kw. br. Równolegle intensywnie pracujemy nad rozwojem naszych projektów innowacyjnych. Poza podaniem SEL120 pierwszemu pacjentowi w III kw., jeszcze w tym roku planujemy wybrać kandydata klinicznego z jednej z platform rozwoju leków innowacyjnych" - powiedział Przewięźlikowski.

Segment innowacyjny wypracował w I kw. br. 8,6 mln zł przychodów (wliczając granty), o 23% więcej niż rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,1 mln zł (8,6 mln zł nie uwzględniając wpływu MSSF16), podczas gdy rok wcześniej było to 2,4 mln zł na minusie.

"Wzrost kosztów segmentu innowacyjnego jest w pełni zgodny z realizowaną strategią i wynika przede wszystkim z wydatków związanych z rozwojem SEL120 oraz intensyfikacji badań nad projektami we wczesnej fazie rozwoju" - skomentował Przewięźlikowski.

Segment bioinformatyczny, który po dokonaniu podziału Selvity będzie konsolidowany w ramach części usługowej firmy, wypracował w I kw. 2019 r. 2,9 mln zł przychodów, o 51% więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,4 mln zł, podczas gdy w I kw. 2018 r. było to 0,04 mln zł.

"Po trzech latach prac R&D, w styczniu tego roku wprowadziliśmy na rynek amerykański i europejski produkty w postaci trzech platform technologicznych mających na celu rozwój nowych immunoterapii oraz zwiększenie skuteczności istniejących. Zintensyfikowaliśmy również działania sprzedażowe, co wyraźnie widać już w wynikach za I kw. tego roku" - skomentował Janusz Homa, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Ardigen.

Backlog (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) Selvity na rok 2019 wynosi wg stanu na 20 maja 2019 r. 92,7 mln zł i jest o 13% wyższy od portfela zamówień w analogicznym momencie 2018 r. Portfel segmentu usługowego wynosi 53,6 mln zł i jest o 31% wyższy niż rok wcześniej. Jeszcze większą dynamikę zakontraktowanych przychodów notuje Ardigen - bioinformatyczna spółka wchodząca w skład Grupy Selvita posiada backlog na poziomie 7,3 mln zł - o 60% więcej r/r, podano też w komunikacie.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)