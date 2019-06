Według danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP), "obserwowana w I kwartale stagnacja na rynku nowych aut kupowanych przez firmy nie dotyczyła wynajmu długoterminowego, w przypadku którego odnotowany został wzrost, w przeciwieństwie do konkurencyjnych form finansowania aut służbowych, czyli zakupu, kredytu, czy klasycznego leasingu finansowego".

Dodano, że dynamika wynajmu długoterminowego w okresie od stycznia do marca br. była zbliżona do wartości odnotowywanych w analogicznym okresie w ostatnich dwóch latach, które należały do najlepszych pod tym względem w historii branży.

W raporcie wskazano, że "pierwszy kwartał 2019 roku był również okresem dobrych wyników w branży Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), która odnotowała wzrost na poziomie 11,6 proc. rok do roku".

Według PZWiLP, w wynajmie długoterminowym znalazło się więcej niż co piąte nowe auto osobowe nabywane przez firmy i przedsiębiorców w pierwszym kwartale roku. "Łączny udział tej formy finansowania samochodów służbowych w całkowitej sprzedaży aut do firm wyniósł 21,2 proc., notując wzrost o 0,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej" - podano.

Jak wskazano w raporcie, trend zmniejszającego się udziału aut z silnikami dieslowskimi we flotach w wynajmie długoterminowym jest kontynuowany. "Auta z silnikami wysokoprężnymi na koniec marca 2019 r. stanowiły 62,4 proc łącznej floty, co oznacza spadek o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018" - podano.

"Samochody napędzane silnikami benzynowymi reprezentowały 35,1 proc. całego parku pojazdów w wynajmie długoterminowym, a ich udział zwiększył się w ciągu ostatniego roku o 1,2 proc" - dodano.

Według PZWiLP samochodów wyposażonych w napędy ekologiczne, a więc hybrydowych i elektrycznych jest wciąż relatywnie mało. Jak czytamy w raporcie ich udział wzrósł w ciągu ostatniego roku o 1,3 proc. i wynosi obecnie 2,5 proc.

Co ciekawe, znacząco urosła nie tylko liczba samochodów hybrydowych (z 1974 do 3137), ale i elektryków. W przypadku tych ostatnich, wzrost w ciągu 12 miesięcy (w stosunku do końca marca 2018) był na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku aż szesnastokrotny - z poziomu 26 do 424 aut. Zwrócono uwagę, że liczba aut elektrycznych urosła tak znacząco niemalże całkowicie za sprawą jednego kontraktu – dostarczenia samochodów zeroemisyjnych na potrzeby usług jednego z car sharingów w Warszawie.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 20 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 70 proc. rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz firmy Rent a Car.

