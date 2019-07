PCM: Flota Grupy Masterlease wyniosła 35,6 tys. pojazdów na koniec II kw. br.



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Łączna wielkość floty Grupy Masterlease wyniosła 35 628 pojazdów finansowanych na dzień 30 czerwca 2019 r., podał Prime Car Management (PCM).

"Zmiana stanu floty finansowanej jaka nastąpiła w okresie od 30 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. wyniosła łącznie 776 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 2,2%" - czytamy w komunikacie.

Ilość środków sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wyniosła 4 896 samochodów, podano również.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)