Emilewicz oczekuje znaczącego przyspieszenia inwestycji w II poł. 2019 r.



Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - W drugiej połowie roku nastąpi znaczące przyspieszenie inwestycji przedsiębiorstw, co potwierdzają już pierwsze dane w przemyśle i budownictwie, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

"Wg szacunku GUS, Produkt Krajowy Brutto w II kw. 2019 r. wzrósł o 4,5% (korekta szybkiego szacunku o +0,1 pkt proc.). To bardzo dobry wynik - Polska znajduje się w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego, utrzymując kolejny kwartał stabilny i wysoki poziom dynamiki rozwoju (w I połowie roku PKB wzrósł o 4,6%). Korzystne parametry wzrostu gospodarczego Polski dają wyraźną podstawę do oczekiwania, iż roczny wzrost PKB w 2019 r. osiągnie poziom 4,5%" - napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS.

Dodała, że dynamikę PKB silnie wspierały nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje).

"Wzrost w II kwartale wyniósł 9%, a w I połowie roku osiągnął 10,5% r/r. Co szczególnie cieszy, to fakt, iż właśnie sektor przedsiębiorstw generuje znaczące nakłady inwestycyjne. Wzrost inwestycji przedsiębiorstw niefinansowych w I połowie roku osiągnął 19% (r/r). Oczekujemy, że przyspieszenie inwestycji będzie bardzo widoczne w II połowie roku, co potwierdzają już pierwsze dane w przemyśle i budownictwie" - prognozuje minister.

Emilewicz podkreśliła, że silnie rosnące wynagrodzenia, ale także dochody dyspozycyjne na osobę w gospodarstwie domowym skutkują wzmożonymi wydatkami konsumpcyjnymi. Wzrost konsumpcji wyniósł w II kwartale 4,4% r/r, a w I połowie roku osiągnął 4,2%.

"Tym samym gospodarka Polski pozostaje odporna na negatywne zjawiska otoczenia gospodarczego, a aktywność inwestycyjna przedsiębiorców nie pozostawia wątpliwości o ich sprawności biznesowej i gotowości do dalszego, dynamicznego rozwoju" - podsumowała minister.

(ISBnews)