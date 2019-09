ZUE ma umowy na utrzymanie sieci tramwajowej w Krakowie na łącznie 119,1 mln zł



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - ZUE podpisało z Zarządem Dróg Miasta Krakowa dwie umowy na utrzymanie, konserwację i naprawę torowisk tramwajowych oraz infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie. Wartość kontraktów to odpowiednio: 56 mln zł netto (68,9 mln zł brutto) oraz 40,8 mln zł netto (50,2 mln zł brutto). Obie umowy obejmują okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r., podała spółka.

"Cieszymy się z podpisania kolejnych umów na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie. Za jej utrzymanie odpowiadamy już od 14 lat. Cenimy sobie tego rodzaju kontrakty, pozwalające na długofalowe planowanie prac zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego, z korzyścią dla ostatecznego beneficjenta, czyli użytkowników infrastruktury. Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,5 mld zł. Oczekujemy również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuujemy rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny, z uwzględnieniem ryzyk branżowych i zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

W zakres pierwszej umowy wchodzi utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych, wykonywanie przeglądów okresowych torowisk oraz napraw awaryjnych. Podpisana umowa obejmuje łącznie długość ok. 194 km pojedynczego toru, wyjaśniono.

W ramach drugiej umowy spółka zajmie się utrzymaniem, konserwacją i naprawami sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych, a także podstacji trakcyjnych i układu kablowego. Będzie też prowadzić Dyspozycję Systemu Zasilania i wykonywać okresowe kontrole infrastruktury tramwajowej, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)