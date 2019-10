Jak podkreśla, dla CPK szczególnie istotny jest narodowy przewoźnik LOT. - LOT dzisiaj bardzo szybko się rozwija – w ciągu 3 lat zwiększył siatkę połączeń z 40 lokalizacji do 110. Te 180 mln mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej to potencjał, który mógłby być przejęty przede wszystkim przez LOT – mówi. - Jeśli popatrzymy na inne duże lotniska hubowe w Europie to narodowi przewoźnicy decydują tam o największej części ruchu – dodaje.

PREZES CPK: LINIE LOTNICZE SĄ ZAINTERESOWANE NASZYM LOTNISKIEM

Jak zaznacza szef CPK, przepustowość lotnisk w Europie Zachodniej zaczyna się wyczerpywać, a kwestie środowiskowe ograniczają, a nawet uniemożliwiają rozbudowę portów lotniczych. - Bez dodatkowej infrastruktury optymalizacje są bardzo trudne. Niebo w Europie Zachodniej będzie coraz bardziej zatłoczone. Dzisiaj przekłada się to na coraz większą liczbę opóźnieni w ruchu lotniczym. W naszej części Europy jest możliwość wytworzenia nowego ruchu, wynikającego ze zwiększenia mobilności społeczeństwa, ale też przejęcia części ruchu z Europy Zachodniej – mówi Malepszak.