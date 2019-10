„To pozwala płacić nie wychodząc z samochodu i usprawnia również ruch miejski” – dodaje Kaliszyk w rozmowie z Mariuszem Sielskim z DGP.

Connected car: Samochód będzie przedłużeniem karty płatniczej

Mastercard od wielu lat wspiera miasta w zakresie rozwoju tzw. „inteligencji miejskiej”. „To, co jest istotne, to to, że każde miasto ma inne potrzeby” – mówi Kaliszyk. „Dzięki postępującej cyfryzacji miasta mogą być bardziej przyjazne dla mieszkańców” - dodaje.

Mastercard jest jednym ze współzałożycieli organizacji Polska Bezgotówkowa. „To inicjatywa wspólna dla całego rynku” – mówi Kaliszyk. Na czym ona polega? „Na tym, by rozpowszechnić płatność bezgotówkową wśród małych i średnich przedsiębiorców, by zapewnić im bezpłatne – dofinansowane – terminale. To również daje szybszy obrót i likwiduje szarą strefę” – odpowiada Kaliszyk.

