Von der Leyen, która wkrótce zastąpi obecnego przewodniczącego KE Jean-Claude’a Junckera, przybyła do Helsinek na zaproszenie premiera Finlandii Anttiego Rinne kierującego obecnie pracami fińskiej prezydencji w Radzie UE.Dotychczas Wielka Brytania nie wskazała kandydata na komisarza w strukturach nowej KE, ponieważ według wcześniejszych założeń kraj miał opuścić Wspólnotę 31 października. Ostatnio władze brytyjskie wystąpiły o przedłużenie brexitu do końca stycznia 2020 roku. Von der Leyen podczas wspólnej konferencji prasowej z fińskim premierem powiedziała, że w kwestii brexitu trzeba działać "krok po kroku", a przede wszystkim istotne jest wyrażenie zgody przez kraje członkowskie UE na dodatkowy czas na wyjście Brytyjczyków ze Wspólnoty, co - jak przyznała - "przedstawia się bardzo dobrze".

