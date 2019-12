Sfinks Polska miało 8,6 mln zł zysku netto, 4,09 mln zł straty EBIT w III kw.



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotowało 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,09 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,62 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 48,63 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 14,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,24 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 127,27 mln zł w porównaniu z 134,48 mln zł rok wcześniej.

"Restauracje sieci Sfinks Polska wypracowały po trzech kwartałach 2019 r. przychody ze sprzedaży gastronomicznej w wysokości 147,01 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 5% r/r" - czytamy w komunikacie.

EBITDA grupy po trzecim kwartale 2019 r. to 27,12 mln zł (przy 8,77 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 13,62 mln zł wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej.

"Część restauracji własnych, których sprzedaż była wcześniej uwzględniana w wynikach jednostkowych, została przekształcona na franczyzę, stąd zmiana przychodów ze sprzedaży spółki rok do roku. Z kolei na dalsze pozycje w rachunku wyników oraz na bilans miało zastosowanie nowych standardów rachunkowości - MSSF 16 i MSSF 9, co znacznie zaburzyło obraz in plus lub in minus w zależności od kategorii. Jednocześnie warto zauważyć, że mimo mniejszych obrotów rentowność sprzedaży brutto restauracji należących do spółki wzrosła rok do roku, również po oczyszczeniu z wpływu MSSF - z 14% do 14,7%" - powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

"Na wyniki spółki za trzy kwartały br. w największym stopniu przełożyły się m.in. nowe przepisy rachunkowe (MSSF 16 i MSSF 9), odpisy na majątek i należności oraz różnice kursowe" - podano także w komunikacie.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)