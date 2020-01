Erdogan przekazał reporterom, że "powiedział Rosji, że Ankarze kończy się już cierpliwość do bombardowań" i że Turcja "zrobi to, co konieczne".

Wznowione naloty syryjskich sił rządowych w Idlibie wzbudziły obawy o nową falę uchodźców z tego obszaru, zamieszkanego przez około 3 miliony ludzi, na tereny przy granicy z Turcją.

Syryjska armia podała w środę, że wojska odzyskały pełną kontrolę nad Marat an-Numan, strategicznie położonym miastem w Idlibie położonym na północnym zachodzie Syrii. W wyniku walk dziesiątki tysięcy cywilów zostało wysiedlonych.

Siły syryjskie rządowe od ponad miesiąca kontynuują ofensywę w Idlibie, który jest ostatnim bastionem rebeliantów powiązanych z Al-Kaidą. Zdobycie Marat an-Numan to kolejne zwycięstwo prezydenta Baszara el-Asada, który kontroluje już większą część terytorium Syrii.

„Nasze siły zbrojne przeprowadziły operacje w południowych częściach Idlibu, aby położyć kres zbrodniom popełnianym przez grupy terrorystyczne” - powiedział rzecznik armii gen. Ali Majhub i poza Marat an-Numan wymienił kilkanaście zdobytych wiosek i miast.

Marat an-Numan, które było w rękach rebeliantów od 2012 roku, znajduje się przy drodze łączącej Damaszek z Aleppo, niegdyś głównym ośrodkiem gospodarczym Syrii. Po zdobyciu miasta siły rządowe są coraz bliżej przejęcia kontroli nad trasą łączącą północ z południem kraju.

Rządowa ofensywa w Idlibie doprowadziła do ucieczki setek tysięcy ludzi, w tym wielu na tereny przy granicy z Turcją. W prowincji żyją 3 miliony cywilów, a ONZ ostrzega, że rośnie ryzyko katastrofy humanitarnej wzdłuż granicy z Turcją.

W wojnie w Syrii, która rozpoczęła się w marcu 2011 roku od stłumienia przez syryjskie siły bezpieczeństwa prodemokratycznych protestów, a później przekształciła w konflikt regionalny z udziałem mocarstw, śmierć poniosło ok. 400 tys. osób, w tym 115 tys. cywilów. Miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, część z nich uciekła z kraju, w tym głównie do Turcji.(PAP)

baj/ akl/