Ledwie wszedł w życie pierwszy pakiet przepisów uruchamiających wsparcie dla firm i pracowników dotkniętych kryzysem, a już rząd przekazał partnerom społecznym do konsultacji kolejny. Oprócz ochrony miejsc pracy druga wersja tarczy antykryzysowej zakłada wiele – także kontrowersyjnych – zmian, które mają usprawnić funkcjonowanie państwa w czasie epidemii. Co ciekawe, rząd zmienia jednocześnie przepisy o stanie klęski żywiołowej, co może sugerować, że PiS rozważa jego wprowadzenie.

1 Kontrola Jednym z najważniejszych punktów projektowanej nowelizacji jest uprawnienie ministra cyfryzacji do wglądu w dane operatorów telekomunikacyjnych. Rząd uzyska w ten sposób dostęp do danych o lokalizacji urządzeń do 14 dni wstecz. Chodzi m.in. o telefony czy laptopy nie tylko osób zakażonych COVID-19 lub objętych kwarantanną, lecz i pozostałych użytkowników. Te ostatnie mają być jednak zanonimizowane.

2 ZUS Rozszerzona ma zostać grupa przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznych wakacji składkowych. Obecnie dotyczy to firm do 9 pracowników. Po zmianach skorzystają ze wsparcia także podmioty z załogą liczącą do 49 osób. Jest jednak haczyk – zwolnienie w takich firmach obejmie tylko dziewięciu ubezpieczonych. Rząd zauważył też rolników. Będą mogli ubiegać się o zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnej pensji, jeśli są objęci kwarantanną, hospitalizacją lub nadzorem epidemiologicznym.

3 Cyfryzacja Nowela specustawy zakłada także, że wkrótce ruszy Fundusz Szerokopasmowy. Jego celem będzie zapewnienie powszechnego dostępu do internetu. Nauka na odległość ma być tańsza dzięki zerowej stawce VAT dla dostaw sprzętu na rzecz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ten będzie nieodpłatnie przekazywał urządzenia szkołom, skąd trafią do nauczycieli i uczniów. W usługach internetowych ma być nielimitowany dostęp do stron publicznych: rządowych oraz służących zdalnej diagnostyce medycznej czy edukacji.

4 Poczta Nowe uprawnienia uzyska także Poczta Polska. Upowszechnione mają być tzw. przesyłki hybrydowe: pracownicy poczty będą otwierali listy, skanowali je i dostarczali do adresata drogą elektroniczną. Ma to dotyczyć m.in. pism w postępowaniach administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych czy spraw o wykroczenia.

5 Ułatwienia Projekt przewiduje też, że pieniądze przekazane zakładom opieki zdrowotnej na walkę z koronawirusem będą zwolnione z egzekucji sądowej i administracyjnej. Wydłużone zostaną także terminy na złożenie wniosku o upadłość, co ma pozwolić utrzymać na powierzchni biznesy, które wpadną w tarapaty. Automatycznie przesuną się też administracyjne terminy dotyczące rejestracji, pozwoleń, uprawnień, praw jazdy etc. ©℗

