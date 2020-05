Prezes ING BSK: Nową produkcję kredytów należy zwolnić z podatku bankowego



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - W obecnej fazie kryzysu wywołanego pandemią kluczowe jest utrzymanie zdolności przedsiębiorstw i osób fizycznych do przetrwania. W kolejnych fazach, firmy uczestniczące w procesach restrukturyzacji będą potrzebowały wsparcia i finansowania od banków, dlatego też nowa produkcja kredytów powinna być zwolniona z podatku bankowego, uważa prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. Bardzo ważne jest także to, "aby w okresie najbliższych kilku lat banki się nie wywracały" i uniknięcie efektu domina.

"Na ten moment priorytetem jest oczywiście zachowanie zdolności przedsiębiorstw i osób fizycznych do przetrwania tego trudnego momentu, do tego, aby nie generować przedsiębiorstw, które nie są już w stanie przetrwać w następnym czasie. Czyli, jeżeli przedsiębiorstwo, czy dana osoba straci wiarygodność, zdolność kredytową, to bank jej tego kredytu nie da, bo tego mu robić nie wolno" - powiedział Bartkiewicz podczas panelu ECC Online "Nowa gospodarka. Nowy świat".

Dodał, że chodzi o to, aby w tym momencie liczba firm, które przetrwają i zachowają swoją zdolność była jak najwyższa i by mogły one generować na przyszły okres szanse na dużą konsumpcję, czyli odtworzenie cyklu. Jak zaznaczył, temu służą ulgi dla firm czy odroczenia terminów spłat kredytu dla firm i osób indywidualnych.

Według prezesa, w następnej fazie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorstwa będą się borykać z przejściem do fazy restrukturyzacyjnej. I to będzie ten moment, w którym będą również potrzebowały wsparcia ze strony banków.

"Tak, jak każdy podmiot, który jest nadmiarowo w stosunku do swojej aktywności gospodarczej w tym momencie zadłużony, musi przejść do fazy restrukturyzacyjnej. W ramach tej fazy restrukturyzacyjnej potrzebna jest również cierpliwość banku, aby wierzyć nadal, że podmiot ten przetrwa. I żeby to miało ręce i nogi, bank powinien mieć obniżone koszty podejmowania decyzji ryzykownych w tym zakresie, ponieważ w przeciwnym razie bank stanie się nierentowny na danej transakcji, czy w ogóle może stać się nierentowny i nie będzie w stanie realizować kolejnych faz tego całego procesu" - powiedział także Bartkiewicz.

Zaznaczył, że w Polsce istnieje możliwość obniżenia dla banku kosztu związanego z kosztami tego typu procesów restrukturyzacyjnych.

"To jest chociażby podatek bankowy, stąd jestem zwolennikiem tego, aby nową produkcję kredytową zwolnić z podatku bankowego, co byłoby z korzyścią dla nas wszystkich" - zaznaczył.

Wskazał, że przechodząc w fazę kolejną, która nastąpi u Polsce za trzy, czy cztery kwartały - będziemy mieli sytuację typową dla stanów postkryzysowych, w której trzeba będzie jednak osiągać porozumienie w gronie wszystkich wierzycieli danego podmiotu i tu instrumentarium banków na ten moment jest stosunkowo ograniczone.

"W okresie, kiedy mieliśmy takich sytuacji dużo, czyli w latach 90-tych mieliśmy szersze instrumentarium postępowania w tym zakresie. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy skupieni na procesach prawnych z udziałem sądów, które nie działają w sytuacjach restrukturyzacyjnych zbyt sprawnie" - powiedział Bartkiewicz.

W jego ocenie, w kolejnej fazie, będą dyskusje o przebudowie wielu firm, przenoszeniu się na nowe modele oraz ekspansji.

"I tam potrzebne będą kredyty, i tam będziemy potrzebować tego, aby banki przetrwały ten okres w dobrej kondycji i z silnym kapitałem. W tych relacjach bardzo ważne jest także to, aby w okresie najbliższych kilku lat banki się nie 'wywracały'. Banki, które się 'wywracają' i tracą zdolność funkcjonowania [prowadzą do sytuacji, w której] tak naprawdę ciężar wyprowadzania czy ratowania klientów objętych ochroną, którzy złożyli w tej instytucji swoje depozyty, spoczywa na innych bankach. Żebyśmy nie mieli efektów domina" - podsumował prezes.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

