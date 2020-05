Akcjonariusze InventionMed zdecydują 15 czerwca o emisji do 15 mln akcji bez pp



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - InventionMed zamierza przeprowadzić emisję akcji w kwocie do 6 mln zł, która będzie skierowana do inwestora branżowego, podała spółka. Na 15 czerwca zaplanowane jest walne gromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje o emisji do 15 mln akcji serii E bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje zostaną wyemitowane w ramach emisji prywatnej do jednego inwestora, który zobowiąże się do niesprzedawania objętych akcji przez co najmniej 2 lata oraz wesprze spółkę w realizacji budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 6 000 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 15 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł każda. [...] Umowa objęcia akcji serii E z podmiotem wybranym przez zarząd spółki zostanie zawarte do dnia 31 października 2020 r." - czytamy w projektach uchwał.

W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E, podano także.

"Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu emisji akcji w celu pozyskania inwestora strategicznego, który wesprze spółkę w budowie Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. Mamy partnera zainteresowanego udziałem w inwestycji, dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok. Inwestor posiada duże doświadczenie, wiedzę i zasoby z branży technologii spójnej z Inventionmed" - powiedział prezes InventionMed Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.

"Pozyskanie branżowego inwestora to dla nas ważny krok, zapewniający nam technologiczne wparcie, dostęp do zasobów i niepowtarzalną szansę również na zwiększenie skali biznesu. Dzięki tej decyzji osiągniemy efekt synergii poprzez branżową spójność a w perspektywie długoterminowej wzmocnienie pozycji na rynku" - podkreślił Kierul.

Centrum Innowacyjnych Symulacji MedycznychVR i AR w Bydgoszczy będzie swego rodzaju demonstratorem "wirtualnego szpitala", który jednocześnie umożliwi testowanie najnowocześniejszychrozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów medycznych w oparciu o VR (virtual reality) i AR (augmented reality) oraz autorską technologię InventionMed - podwójną immersję, podkreślono.

"Spółka opracuje i wdroży rozwiązania produktowe umożliwiające kompleksowe szkolenie adeptów medycyny - nie tylko w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, ale również kardiologii, kardiochirurgii a także neochirurgii, chirurgii, geriatrii, anatomii oraz rehabilitacji neurologicznej" - czytamy także.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł.

Trwają również prace nad flagowym projektem - TutorDerm. Rozwiązanie stworzone przez zespół InventionMed ma służyć edukacji przyszłych lekarzy dermatologów i specjalistów medycyny estetycznej. Projekt jest ciągle udoskonalany, prowadzone są również programy pilotażowe. Spółka jest również w trakcie opracowywania wirtualnej strzykawki - rewolucyjnego na skalę światową urządzenia szkoleniowego, które pozwoli na ćwiczenie zastrzyków podskórnych z pominięciem praktyki na organizmach żywych, przypomniano.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

