- Technologia rewolucjonizuje prawie każdą dziedzinę naszego życia. Jednak dziś kobiety zajmują tylko 26 procent stanowisk wśród wszystkich zawodów technicznych. Jeśli zaś nie uczestniczą w technologiach, tracą szansę wpływania na największą zmianę gospodarczą i społeczną tego stulecia. A to strata dla całej ludzkości – przekonuje Susan Wojcicki.

Prezeska YouTube’a to jedna z bohaterek tegorocznego Impact’21 i najlepszy dowód na to, że skok cyfrowy zmienia świat na lepsze, otwierając szanse m.in. dla kobiecego talentu w tej dziedzinie życia. Za kadencji samej Wojcicki wartość YouTube’a wzrosła o ponad…150 mld USD. Dokąd zmierza Google, świat rozrywki, biznesu i jaka w tym będzie rola kobiet? O tym Wojcicki opowie właśnie na Impact’21.

Zaszczepieni bitcoinem

Oczy tysięcy uczestników wydarzenia zwrócone będą również w stronę Leifa Johanssona, szefa AstraZeneca. Ten jeden z najpotężniejszych ludzi w branży farmaceutycznej na fali pandemii stał się nagle osobą mającą wpływ niemal na losy całej ludzkości. Zdaniem wielu, koncern wciąż najlepszy czas ma przed sobą. Tym bardziej, że Johansson, który opowie o tym, na co jeszcze stać naukę, to spec od trudnych zadań: ma za sobą prezesowskie sukcesy w Electroluksie, Volvo czy Husqvarnie, co budzi zaufanie inwestorów. Od czasu wybuchu pandemii wartość AstraZeneca wzrosła o kilkanaście miliardów funtów szterlingów.

- Zaufanie jest kluczowe. Bez niego nie rozwinie się żadna dziedzina gospodarki. Skoro w finansach dane są nową ropą, to zaufanie jest tu najcenniejszą walutą – to zaś motto Gilberto Caldarta, prezesa Mastercard na rynki międzynarodowe, który podczas Impact’21 naświetli kierunek, w którym zmierza pędzący świat cyfrowych finansów.

Jednym z tych kierunków napędzających finanse są z pewnością kryptowaluty. Nic zatem dziwnego, że na Impact’21 przyjeżdża Sheila Warren, szefowa danych, technologii blockchain i aktywów cyfrowych w Światowym Forum Ekonomicznym, która o bitcoinie oraz jego rozwoju wie niemal wszystko.

- Czy i jakiego banku centralnego potrzebują waluty cyfrowe by zyskać więcej jakości i zaufania? – pyta Warren i obiecuje dać odpowiedź podczas wystąpienia na Impact’21.

Kontrolować nową pandemię

Od miesięcy na wiele pytań każdego dnia odpowiada jeden z najlepszych strategów i menedżerów jakich zna świat medyczny. To Sir Leszek Borysiewicz, profesor nauk medycznych, ekswicekanclerz Uniwersytetu Cambridge, wynalazca jednej z kluczowych szczepionek na wirusa powodującego raka szyjki macicy, odznaczony najwyższymi honorami przez królową Elżbietę. A zarazem szef Cancer Research UK (z 750 mln EUR rocznego budżetu), finansującą szereg leków przeciwnowotworowych mających wkrótce zrewolucjonizować terapie onkologiczne. Na Impact’21 prof. Borysiewicz opowie m.in. na pytanie, czy epidemia na trwałe zmieni strukturę sektora zdrowia na świecie.

- Bakteria odpowiedzialna za dżumę towarzyszy nam do dziś, podobnie jak wirusy Ebola czy grypy – po prostu umiemy je już kontrolować. Nie inaczej będzie z wirusem SARS-CoV-2: nie możemy liczyć na jego całkowite wyeliminowanie. Zatem stwórzmy mechanizmy pozwalające kontrolować go w skali globalnej – nawołuje naukowiec obok którego na scenie Impact’21 pojawią się również inni globalni liderzy tacy jak: Georgette Mosbacher z Atlantic Council, Navroop K. Sahdev, twórczyni Digital Economist, Katarzyna Kieli szefująca m.in. TVN Discovery Group, Rafał Brzoska, twórca InPostu, Jacek Olczak Philip Morris International czy Aongus Hegarty - lider Dell Technologies.

W dwa dni, na trzech scenach, przez czterdzieści godzin, blisko trzystu mówców-liderów opowie swoją narrację o zmianie, jaka dzieje się na naszych oczach. Nie możecie tego przegapić - bez Was to wydarzenie nie miałoby sensu. Nadajcie mu sens i bądźcie z nami już 12 i 13 maja na Impact’21. Jednym kliknięciem!