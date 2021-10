Natalia Hatalska to jedna z najbardziej wpływowych i uznanych ekspertek w dziedzinie analizy, prognozowania i badania trendów. Jej specjalnością są relacje na styku rynku i technologii.

Reklama

Na liście New Europe 100, czyli stu osób z naszego regionu Europy, które zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do dominujących problemów, umieścił ją “Financial Times”. Była także wyróżniona w rankingu ”Kogo słucha polski biznes?” i wielokrotnie doceniana Nagrodą Publiczności Kongresu Badaczy Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku. “Wysokie Obcasy” uznały ją za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. A organizacja zajmująca się zachęcaniem kobiet i dziewcząt do zajmowania się technologią, Geek Girls Carrots, wskazała Natalię Hatalską jako wzór kobiety zajmującej się nowymi technologiami. Nagrodzona tytułem Digital Shaper w kategorii wizjoner - przyznawanym osobom, które mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce.

Instytut przewidywania trendów

W 2015 roku założyła infuture.institute. To instytut forecastingowy. Co to oznacza? Instytut zajmuje się definiowaniem najważniejszych trendów, opisywaniem ich i wskazywaniem ich konsekwencji dla gospodarki, kategorii rynkowych czy konkretnych marek.

O powstaniu infuture.institute sama Natalia Hatalska mówi tak: “Analizą trendów i tego, co może zdarzyć się w przyszłości zawodowo zajmuję się od 15 lat. Wcześniej robiłam to sama, jako tzw. shadow consultant. Ale w 2015 roku stwierdziłam, że chciałabym to robić na większą skalę”.

Wtedy właśnie powołała do życia instytut badań nad przyszłością. Dziś infuture.institute jest złożony z interdyscyplinarnego zespołu antropologów, socjologów i psychologów. Prowadzi badania w branży FMCG, branży farmaceutycznej i medycznej oraz przemyśle. Wykorzystuje przy tym metody powszechnie uznane w tej dziedzinie badań, ale i opracowuje swoje własne.

Co nas czeka w wieku paradoksów

Natalia Hatalska swoje analizy przedstawia nie tylko jako badaczka i publicystka, ale także autorka książek. Niedawno ukazała się najnowsza książka jej autorstwa “Wiek Paradoksów. Czy technologia nas ocali?”.

Czego możemy spodziewać się po najnowszej publikacji analityczki? “Przede wszystkim chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi uświadomiło sobie, jak dziś zmieniła się technologia - z prostego narzędzia w skomplikowany system, który ma wpływ na nasze życie, nasze wybory, na naszą wolność, na prawa człowieka czy demokrację. Im więcej osób będzie świadomych tego stanu rzeczy, tym lepiej dla całego społeczeństwa. Tylko w ten sposób będziemy mogli podejmować świadome wybory” – mówi Hatalska.

Musimy przewidywać przyszłość, żeby umieć stawić jej czoła

A umiejętne podejmowanie wyborów jest kluczem do sukcesu w czasach z jednej strony kryzysu klimatycznego i rozwoju technologii na niespotykaną dotąd skalę z drugiej. Co specjalistka od przyszłości i trendów mówi o tym, co nas czeka? Zwłaszcza w kontekście tego, że na wyzwania przyszłości możemy nie mieć gotowych jeszcze żadnych rozwiązań? “Prognozowanie przyszłości nigdy nie polegało na tym, żeby pokazać gotowe scenariusze, które mają się wypełnić. W prognozowaniu przyszłości chodzi o to, aby pokazać, w którym kierunku zmierza przyszłość i odpowiedzieć sobie na pytanie, tu i teraz, czy ten kierunek jest dla nas korzystny” – wskazuje badaczka.

Ta niepewność nie jest bynajmniej powodem do pesymizmu. Zamiast tego Natalia Hatalska zwraca uwagę, że kształt przyszłości w dużej mierze jest zależny od naszych działań i dlatego właśnie musimy dobrze przewidywać, w jakim kierunku zmierzają pewne trendy, aby je wzmocnić lub im zapobiec. Jak mówi specjalistka: “przyszłość zaczyna się dziś, zależy od naszych aktualnych wyborów i decyzji. Na tym też opiera się nasz optymizm w kontekście przyszłości – aby przewidzieć ją na tyle wcześnie, by równie wcześnie móc zaadresować problemy, które się pojawią”.

A ponieważ na konferencji Impact’21 patrzymy w przyszłość, przewidujemy trendy i tendencje, Natalii Hatalskiej nie mogło na niej zabraknąć. Będzie więc gościć na jesiennej edycji w Poznaniu. Zapraszamy już 27 i 28 października.