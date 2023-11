– Dostrzegliśmy otwierające się przed Polską nowe okno możliwości i staramy się robić wszystko, by nasz prężny i nowoczesny sektor finansowy i technologiczny to wykorzystał – wyjaśnia Piotr Dytko, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Liderzy i przedstawiciele PAIH, PKO Banku Polskiego i FinTech Poland, inicjatorzy ambitnej i owocnej wyprawy do Singapuru, promowali nasz kraj pod wspólnym szyldem Future Finance Poland, wychodząc z założenia, że napędzany przełomowymi technologiami polski sektor finansowy jest idealnym partnerem dla dynamicznie rosnącego ekosystemu fintechów w Azji Południowo-Wschodniej. Dzięki wymianie doświadczeń i synergii obie strony mogą wiele zyskać.

– Singapur ma tutaj do odegrania kluczową rolę, bo jest prężnym ośrodkiem cyfrowych innowacji w finansach, a zarazem bramą do całego regionu ASEAN-u, będącego od czasów COVID-19 jednym z głównych motorów rozwoju globalnej gospodarki – komentuje Andrzej Kopyrski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Piotr Dytko podkreśla, że Poland ASEAN FinTech Forum zorganizowane przez PAIH wraz z partnerami z Future Finance Poland w prestiżowej siedzibie Singapore Business Federation oraz Singapure Fintech Festival 2023, w którym uczestniczyła niezwykle różnorodna polska delegacja, to coś więcej niż wydarzenia. – To miejsce narodzin nowych biznesowych kontaktów oraz kuźnia świeżych pomysłów w strategicznym dla gospodarki sektorze, a zarazem udana próba stworzenia drogowskazu dla globalnego fintechu w chwili, gdy świat stoi na rozdrożu zmian – uważa członek zarządu PAIH.

Paweł Widawski, prezes Fundacji FinTech Poland, która stworzyła strategię przyspieszenia rozwoju polskiego centrum finansowego, zwraca uwagę, że nasz sektor finansowy jest dojrzały, a jednocześnie stale i silnie wspierany przez najnowsze fintechowe technologie. – Polska stała się głównym dostawcą usług biznesowych i technologicznych dla topowych globalnych korporacji. Jednocześnie polskie instytucje finansowe, nie tylko banki, lecz także np. BIK, należą do najbardziej zawansowanych technologicznie i innowacyjnych w Europie, wyrosły na liderów w centralnej i wschodniej Europie – opisuje Paweł Widawski.

Fundamentem inicjatywy Future Finance Poland jest strategia przyspieszenia rozwoju polskiego centrum finansowego nowej generacji. Wskazuje ona m.in. specjalizacje, w których już jesteśmy bardzo mocni oraz te, w których musimy się podciągnąć. Doświadczenia i inspiracje, a przede wszystkim nowe kontakty nawiązane podczas Forum Polska-ASEAN oraz intensywnych trzech dni SFF 2023 mają się do tego przyczynić.

Polska i ASEAN wpłyną na globalną gospodarkę

Otwierając Poland-ASEAN Fintech Forum, Ilona Korchut, chargé d’affaires ambasady polskiej w Singapurze, przypomniała, że w ostatnich latach fintechy wywarły ogromny wpływ na świat finansów. Nowe technologie dają szanse na przyspieszenie rozwoju rynków leżących dotąd na peryferiach kluczowego dla gospodarki sektora. – Polska jest dziś w czołówce w wielu obszarach, na przykład w dziedzinie płatności. Z kolei region południowo-wschodniej Azji stał się jednym z kluczowych hubów innowacji finansowych właściwie we wszystkich obszarach. Rozwój wynika tu z potrzeb setek milionów klientów. Widzimy we współpracy z ASEAN wielką szansę dla obu stron – stwierdziła Ilona Korchut.

Piotr Dytko wyjaśnia, że podczas forum chodziło nie tylko o przedstawienie potencjału innowacji fintechowych, lecz także wypełnienie luk, nawiązanie sojuszy i utorowanie drogi do odpornej, wzajemnie połączonej przyszłości finansowej. – W czasach, gdy globalne zakłócenia zmieniają strukturę branży finansowej, koncentrujemy się nie tylko na postępie technologicznym, lecz także na geostrategicznym położeniu Polski, aby nakreślić mapę drogową dla Future Finance Poland – tłumaczy Piotr Dytko.

– Współpraca z partnerami z ASEAN-u daje szansę na wzmocnienie w obszarach, w których jeszcze zdobywamy kompetencje – uzupełnia Paweł Widawski. Jego zdaniem, dzięki bliskiej kooperacji sektora prywatnego i publicznego oraz rozwijaniu i wykorzystywaniu technologii o największym potencjale, takich jak AI, Polska w ciągu kilku lat może awansować do grona 30 najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych na świecie.

Andrzej Kopyrski mówił podczas forum, że instytucje finansowe muszą podążać z jednej strony za zmianami technologicznymi, a najlepiej je kreować przy wsparciu fintechów, a z drugiej – za potrzebami klientów. – Polscy przedsiębiorcy są mocno zainteresowani prowadzeniem biznesu w Azji Południowo-Wschodniej i dlatego zwiększamy swą obecność w Singapurze, w którym możliwości regionu ASEAN krzyżują się z dynamicznym potencjałem Polski – wyjaśnia wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego. To jedyna instytucja w Polsce oferująca bezpośrednie rozliczenia w dolarach singapurskich (SGD), co usprawnia i przyspiesza realizację płatności zagranicznych w tej walucie.

W swym wystąpieniu Andrzej Kopyrski podkreślił, że polskie instytucje finansowe nie zbudowałyby jednego z najbardziej zaawansowanych cyfrowo sektorów na świecie bez rozbudowanego ekosystemu innowacji, dostarczającego rozwiązania nie tylko dla rodzimego rynku, lecz także stającego się coraz cenniejszym polskim towarem eksportowym.

– Singapur jest przez nas traktowany jako hub w Azji Południowo-Wschodniej dla naszych klientów i biznesu. Z drugiej strony PKO Bank Polski jest postrzegany przez banki azjatyckie jako okno do prowadzenia rozliczeń i prowadzenia biznesu w Europie dzięki najwyższej ocenie wśród innych banków w Europie Środkowej oraz bogatej sieci powiązań z bankami z krajów ASEAN – wyjaśnił Andrzej Kopyrski. PKO Bank Polski nawiązał niedawno relacje biznesowe z DBS Bankiem, jednym z banków wielkiej trójki w Singapurze. Współpraca ta jest bardzo aktywnie rozwijana.

Polski ekosystem innowacji

Paweł Godek z BCG zwraca uwagę, że kraje Europy Środkowej na czele z Polską oraz kraje ASEAN-u, do których Singapur jest bramą, to dwa regiony świata, w których kryzysy, zwłaszcza COVID-19, doprowadziły do gwałtownego przyspieszenia rozwoju nowej cyfrowej gospodarki, w tym sektora finansowego.

– O stabilnej pozycji gospodarczej Polski decyduje nie tylko duży eksport i wysoki poziom inwestycji zagranicznych, lecz także relatywnie obfity (zwłaszcza na tle innych krajów regionu), złożony z blisko 40 mln konsumentów, rynek wewnętrzny. Perspektywy dalszego rozwoju są dobre. To oznacza m.in., że polski sektor finansowy musi jeszcze lepiej wspierać internacjonalizację przedsiębiorstw oraz umieć wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje do wzrostu, także, a może przede wszystkim, te wynikające z rozwoju technologii – mówił podczas forum Paweł Godek.

– Dysponując tak dużym potencjałem, możemy wspólnie wpłynąć na globalną ekonomię, wzajemnie ułatwiając sobie wchodzenie na nowe rynki – odpowiedział Chia Hock Lai, współzałożyciel Global Fintech Institute, który podczas forum podpisał porozumienie o współpracy z FinTech Poland.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, zwraca uwagę, że w większości krajów fintechowe innowacje pojawiają się i są rozwijane w relacjach business to business, czyli np. bank kooperuje z twórcami i dostawcami technologii, tymczasem w Polsce od początku przemian banki dodatkowo współdziałają w celu wprowadzania przełomowych rozwiązań razem. – W ramach Forum Technologii Bankowych sektor współpracuje zarówno ze sprawdzonymi dostawcami technologii, jak i startupami technologicznymi – wyjaśnia Włodzimierz Kiciński. Dodaje, że właśnie wspólnie wprowadzone rozwiązania w obszarze płatności bezgotówkowych okazały się w pandemii COVID-19 jednym z filarów polskiej odporności na kryzys. Również ważne programy dla rodzin (polskich i uchodźców z Ukrainy) były i są obsługiwane przez banki komercyjne przy wsparciu najnowocześniejszych systemów bezgotówkowych.

Polski pawilon narodowy: Future Finance Poland

Sztuczna inteligencja była – obok ESG i blockchain – najgorętszym tematem ósmej edycji SFF. Kolejne, coraz bardziej zaawansowane, generacje tej technologii rewolucjonizują sektor finansów, od systemów płatności i obsługi klienta po cyberbezpieczeństwo i kalkulowanie ryzyk. Nie przez przypadek zatem polski pawilon na największym fintechowym wydarzeniu świata promował nasz kraj jako centrum finansowe napędzane AI i hub rozwoju sztucznej inteligencji.

Jak podkreśla Paweł Widawski, promocja jest bardzo ważna, albowiem wiedza o niebywałym postępie technologicznym, jaki dokonał się w polskim sektorze finansowym, jest w świecie wciąż niewystarczająca. Stanowi to barierę w ekspansji sektora i rozwoju całej gospodarki.

– PAIH od 2017 r. współtworzy wraz z partnerami na SFF pawilon narodowy prezentujący potencjał naszych fintechów i całego sektora finansowego. Początki były skromne, ale w tym roku prężna polska delegacja liczyła już ładnych kilkadziesiąt osób i nie tylko nawiązywała cenne kontakty, lecz także przetarła szlaki polskim przedsiębiorcom w miejscu będącym bramą do dynamicznie rozwijającej się części Azji – komentuje Magdalena Smolak kierująca oddziałem PAIH w Singapurze.

Polski pawilon, stworzony wspólnymi siłami przez PAIH, PKO Bank Polski i FinTech Poland, zasilany energią czołowych fintechowych startupów, sąsiadował w gwarnej hali singapurskiego EXPO ze stoiskami Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii. Mimo silnej konkurencji cieszył się bardzo żywym zainteresowaniem uczestników festiwalu. A zjechało ich w tym roku ok. 70 tys. Jedną piątą stanowili twórcy fintechów.

Paweł Widawski wskazuje, że postęp technologiczny, przemiany pokoleniowe, globalizacja oraz transformacja modelu życia i pracy radykalnie stwarzają szansę dla nowych ośrodków gospodarczych opartych na pomijanych dotąd przewagach konkurencyjnych, jak Polska: mogą przejąć pałeczkę lidera w swoim regionie, a nawet na świecie. Umiejętny rozwój odpowiednio dobranych technologii stał się kluczem do globalnego sukcesu.

– Dzięki innowacyjnej i coraz bardziej umiędzynarodowionej gospodarce oraz światowej klasy specjalistom od sztucznej inteligencji tworzącym przełomowe rozwiązania jesteśmy gotowi na sukces – potwierdza Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, który w ramach cyklu „Masterclasses” („Lekcje mistrzów”) prezentował podczas SFF postępy i plany największego banku Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze nowoczesnych technologii. W PKO Banku Polskim AI jest wykorzystywana m.in. w obsłudze klienta, procesach wewnętrznych, a w coraz większym stopniu w ocenie ryzyka i CRM. Jest też coraz bardziej obecna w botach głosowych: dotąd przeprowadziła ponad 25 mln rozmów z klientami banku.

Równocześnie opracowany od podstaw w Polsce BLIK, umożliwiający natychmiastowe płatności bez użycia karty płatniczej, w tym przelewy z jednego numeru telefonu na drugi, podbija świat. BLIK swój sukces zawdzięcza stopniowemu wdrażaniu, skalowaniu i doskonaleniu nad Wisłą. W ciągu ośmiu lat od uruchomienia usługi użytkownicy zrealizowali już blisko 3 mld transakcji o wartości ok. 400 mld zł. BLIK najczęściej jest wykorzystywany w e-commerce. W 2020 r. do systemu dołączył globalny udziałowiec – Mastercard – i od tego czasu polski pomysł na płatności mobilne stał się dostępny na całym globie.

Polska – przyczółek dla startupów

Podczas Demo Day, jednego z kluczowych wydarzeń festiwalu, polski startup Algolytics zaprezentował na scenie SSF 2023 swoje innowacyjne rozwiązania oparte m.in. na AI, uczeniu maszynowym i analizie wielkich zbiorów danych. Firma znalazła się w elitarnym gronie dziewiętnastu światowych i zaledwie dwóch europejskich finalistów prestiżowego konkursu Global FinTech Hackcelerator organizowanego przez Monetary Authority of Singapore (MAS), singapurski bank centralny, we współpracy z AISG, prężnym ośrodkiem zrzeszającym firmy, instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój sztucznej inteligencji.

Od trzech lat partnerem strategicznym i organizatorem europejskiej edycji Hackceleratora, łączącej startupy z branży fintechowej na Starym Kontynencie z rynkiem singapurskim, jest PAIH we współpracy z Accelpointem, jednym z najbardziej dynamicznych polskich akceleratorów dla startupów. Co roku wyłania też w konkursie pięć startupów, które mogą się pokazać w polskim pawilonie na SFF. W tym roku były to: 1Strike, Vintom, inStreamly, Self Learning Solutions i Confirm by Lukka.

– Wybraliśmy tę piątkę wspólnie z partnerami Future Finance Poland ASEAN Horyzonty 2023 – PAIH, PKO Bankiem Polskim i Accelpoint, by dać młodym innowacyjnym polskim firmom szansę na promocję oraz ekspansję w krajach ASEAN, ale też na wejście głębiej w wielki ekosystem fintechów, jaki gromadzi się na SFF – tłumaczy szef FinTech Poland.

Nasze startupy pokazały m.in. program hakerski zwalczający cyberataki i samouczący się usprawniacz pracy oraz rozwiązania pozwalające trafnie przewidywać zachowanie klientów, zarabiać na streamingu, prześwietlać blockchain pod kątem czystości transakcji, „uszyć” wideo na miarę konkretnego odbiorcy.

– Czy to jest Jacek w Polsce, czy też Raimi w Indiach, może dzięki naszej technologii zarabiać na streamingu. Chcieliśmy być w Singapurze, bo on jest hubem na całą Azję. Można łatwo rozwinąć działalność na kontynent poprzez tutejszych partnerów – wyjaśnia Jakub Janaszek z inStreamly.

– Przyjechaliśmy udowodnić, że w Azji Południowo-Wschodniej jest miejsce dla polskich startupów. Pracujemy głównie dla branży finansowej w Polsce, ale wychodzimy poza kraj i jesteśmy już obecni na sześciu rynkach na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Południowej – opisują Karol Dziasek i Przemysław Kamiński z SLS.

– Zmienimy świat, ponieważ wiemy, jak zrobić to metodycznie i strategicznie, a nie chaotycznie, jak to się działo dotąd – mówi z przekonaniem Lucyna Szaszkiewicz z 1Strike.

Napędzany supertechnologiami polski sektor finansowy reprezentował na SFF 2023 zespół Biura Innowacji PKO Banku Polskiego na czele z Markiem Myszką. – Przyjechaliśmy do Singapuru z jednej strony po inspiracje, innowacyjne pomysły, które napędzają nasz bank i decydują o jego coraz silniejszej pozycji w Europie i świecie, a z drugiej – po to, by pokazać własny dorobek. I nasza instytucja, i cały polski sektor bankowy mają się bowiem czym pochwalić – podkreśla Marek Myszka.

Obszarem, w którym Polska ma wszelkie szanse zostać jednym z głównych światowych centrów, są innowacyjne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Firmy specjalizujące się w AI mogą współpracować z partnerami z krajów ASEAN nad ich rozwojem, projektować zaawansowane algorytmy, testować użycie sztucznej inteligencji np. w medycynie lub rolnictwie.

Polskie uczelnie i banki aktywnie angażują się w rozwój AI w obsłudze klienta, procesach wewnętrznych, ocenie ryzyka, potrzebach CRM. Duży potencjał mają też projekty związane z energią odnawialną. Europejsko-azjatycka współpraca może obejmować finansowanie takich projektów, jak budowa farm wiatrowych lub instalacji fotowoltaicznych, wspólne badania nad nowymi technologiami magazynowania energii lub rozwój systemów mikrosieci. Europejscy dostawcy technologii inteligentnych miast mogą współpracować z miastami w krajach ASEAN-u w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań związanych z zarządzaniem ruchem, efektywnością energetyczną i usługami miejskimi opartymi na danych.