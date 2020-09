Jak poinformował w środę ZE PAK, spółka podpisała z wykonawcami - konsorcjum firm Esoleo i Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis - umowę na budowę w formule "pod klucz" farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na rekultywowanych terenach Kopalni Adamów.

Wykonawcy zostali wyłonienie w przetargu; mają zaprojektować, zmontować i przekazać do eksploatacji farmę na działkach o powierzchni ok. 100 ha, na zrekultywowanych gruntach, na których wydobywano węgiel brunatny metodą odkrywkową. Wynagrodzenie wykonawców ustalono w umowie na 163,8 mln zł netto, a termin przekazania do wstępnej eksploatacji - na sierpień 2021 r.

Jak podał ZE PAK, teren znajduje się w granicach administracyjnych gminy Brudzew, a lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej podyktowana została m. in. bliskością istniejącego układu wyprowadzenia mocy.

W sierpniu 2020 r. ZE PAK podjął decyzję o likwidacji kopalni węgla brunatnego Adamów. Eksploatacja węgla brunatnego ma w niej ustać z końcem 2020 r. Kopalnia pracowała na potrzeby elektrowni Adamów, która została ostatecznie wyłączona z końcem 2017 r., potem dostarczała węgiel do elektrowni Pątnów.(PAP)