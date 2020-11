"Spółka zależna, tj. Columbus JV1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus JV1) zawarła umowę nabycia 100% udziałów (dalej: umowa 1) w spółkach: SPower Jabłoń sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Januszkowice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Klimki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Konopczyn sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower KRRO 8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Neklasp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Różan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Trękusek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower KZDK 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie zwane: spółki projektowe 1) realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 23,87 MWp (przedsięwzięcia znajdują się w fazie budowy)" - czytamy w komunikacie.



Umowa 1 ma charakter warunkowy i wchodzi w życie po podpisaniu umowy przedłużenia, regulującej warunki spłaty obligacji serii B wyemitowanych przez sprzedającego, o łącznej wartości nominalnej 12,5 mln euro, na mocy której Columbus JV1 poręczył za zobowiązanie sprzedającego do spłaty tych obligacji. W przypadku gdy umowa przedłużenia nie zostanie zawarta do 4 grudnia 2020 r., umowa 1 zostaje rozwiązana, zaznaczono.



"Ponadto, Columbus JV1 zawarł umowę nabycia 100% udziałów (dalej: umowa 2) w spółkach: Ecowolt 14 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie oraz Ecowolt 12 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (dalej łącznie zwane: spółki projektowe 2) realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 130 MW (przedsięwzięcia znajdują się w fazie uzyskiwania warunków przyłączeniowych)" - czytamy dalej.



Kwota nabycia udziałów wynosi łącznie 28,6 mln euro, podano także.



Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)