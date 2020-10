"Na rynkach finansowych rośnie niepokój związany z dalszym rozwojem pandemii, która ponownie nabiera rozpędu. Negatywny sentyment inwestorów do ryzyka widać także na rynku walutowym, a najlepiej obrazuje go sytuacja eurodolara. We wtorek dolar umocnił się w stosunku do euro i w środę kurs EUR/USD pozostaje przy wczorajszych poziomach. Spodziewam się, że w kolejnych dniach EUR/USD będzie szedł w dół, w kierunku 1,17" - powiedziała Monika Kurtek.

Według ekonomistki, awersja inwestorów do ryzyka wynika także z niepewność związanej z wprowadzeniem pakietu stymulacyjnego dla amerykańskiej gospodarki.

"Na kurs EUR/PLN w najbliższym czasie nadal będzie wpływał negatywny sentyment inwestorów do ryzykownych aktywów. Dlatego w kolejnych dniach eurozłoty powinien poruszać się w przedziale 4,50-4,55. Dużo bardziej realne staje się także, że IV kwartał, ze względu na rozwój pandemii, będzie słabszy w krajowej gospodarce niż zakładają to obecne prognozy ekonomistów, co negatywnie odbija się na złotym" - dodała.

W środę kurs EUR/PLN wzrósł o ok. 2 grosze względem poziomów notowanych we wtorek wieczorem, do 4,5114.

RYNEK DŁUGU

"Jeśli chodzi o obligacje skarbowe, to na rynkach bazowych, czyli w USA i Niemczech, mamy spadki rentowności. W tym samym kierunku podążają także krajowe papiery dłużne. Choć krótki koniec krzywej rentowności jest w miarę stabilny, to nadal jest potencjał do spadku rentowności na papierach o dłuższym okresie zapadalności" - oceniła Monika Kurtek.

"W kolejnych dniach krajowe 10-latki mogą nadal tracić na rentowności i powinny zmierzać w kierunku 1,20 proc. Na rynkach bazowych także spodziewam się spadków rentowności, co związane jest z ciągle rosnącym ryzykiem wprowadzania różnych form lockdownu w poszczególnych krajach w Europie" - dodała.

Narodowy Bank Polski odkupił na środowym przetargu outright buy 3 serie obligacji za 1,32 mld zł, z czego papiery BGK za 1,15 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Przed przetargiem NBP deklarował odkup 4 serii papierów za maksymalnie 3 mld zł.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,717 proc. (-1 pb), a niemieckich -0,583 proc. (-2,8 pb).