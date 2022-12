2/8 Błyskawiczna kariera i rozrzutny tryb życia pewnego brokera została uwieczniona w filmie przez Martina Scorsese. Do polskich kin produkcja trafiła w 2014 roku, a w główną rolę wcielił się Leonardo DiCaprio. Co to był za film?

„Wilk z Wall Street” „Wielki Gatsby” „Aviator”